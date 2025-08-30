La ampliación del centro de telecomunicaciones de Fiscal (Huesca) faciliatará el despliegue del 5G en el Sobrarbe

Imagen de la torre de telecomunicaciones en Fiscal que permite una mejor cobertura y servicios en la parte occidental de la comarca del Sobrarbe. - AST

La mejora de la infraestructura garantizará la cobertura y los servicios digitales en esta parte de la comarca oscense

FISCAL (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

Las obras de ampliación del centro de telecomunicaciones de Fiscal (Huesca) concluyeron el pasado martes 26. Se trata de una infraestructura propiedad de la Diputación Provincial de Huesca que es gestionada por Aragonesa de Servicios Telemáticos.

El centro de Fiscal es una estructura básica para garantizar la cobertura y la mejora de los servicios de telecomunicaciones en esta parte de la comarca del Sobrarbe occidental, un territorio que se caracteriza por una orografía montañosa y una población dispersa lo que es un reto en materia de conectividad.

La mejora realizada sirve para potenciar un centro que, hasta este momento, contaba únicamente con una torre de reducida altura y limitada capacidad portante. Esta circunstancia condicionaba el despliegue de tecnología de última generación, como el 5G, imprescindible para el desarrollo digital y la competitividad empresarial en el territorio, así como la prestación de servicios públicos.

Las actuaciones, en concreto, han consistido en la ampliación de la superficie del recinto en unos 20 metros cuadrados, lo que ha requerido también la extensión del vallado perimetral para mejorar la seguridad y el acceso técnico a la instalación. En este nuevo espacio se ha levantado una torre auto soportada de telecomunicaciones de 35 metros de altura.

Gracias a esta intervención, el centro podrá optimizar la colocación de los sistemas radiantes destinados a la Red de Emergencias, la Televisión Digital Terrestre (TDT), Aragón Radio y distintos servicios de operadores móviles.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la incorporación inminente del servicio 5G, que se implementará en el marco del programa Único 5G Redes, impulsado por el Gobierno de España y financiado a través del Fondo de Recuperación de la Unión Europea - NextGenerationEU.