Ampliado el plazo para justificar la reparación de los daños de las tormentas en empresas y comercios de Aragón

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha decidido modificar las órdenes publicadas para subvencionar a empresas, industrias y comercios afectados por las lluvias torrenciales de los meses de junio y julio.

Con los cambios aprobados, se flexibiliza la justificación de las subvenciones ya concedidas, y se amplía el plazo para justificar las ayudas, hasta un máximo de un año desde que se le notificó la concesión de la subvención, mientras que la actual orden la fijaba en tres meses, ha informado el Ejecutivo.

Además, se incorpora la posibilidad de que los beneficiarios de estas ayudas puedan solicitar de forma anticipada el cobro de hasta el cien por cien del importe concedido, sin necesidad de presentar ninguna garantía.

Esta medida busca agilizar la disponibilidad de fondos, para que los establecimientos puedan retomar su actividad lo antes posible.

El Gobierno de Aragón, mediante los Decretos-ley 3/2025 y 5/2925, estableció medidas urgentes por los datos producidos por las lluvias torrenciales del 13 y 14 de junio y del 11 y 12 de julio, respectivamente.

Posteriormente, en ejecución de ambos Decretos-Ley, la Vicepresidencia y Departamento de Presidencia, Economía y Justicia aprobó dos órdenes para regular y convocar las subvenciones dirigidas a reparar los daños y pérdidas en los establecimientos industriales, mercantiles y comerciales afectados por ambos fenómenos meteorológicos.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y tras haberse iniciado su evaluación por parte del Gobierno de Aragón, se ha constatado la extraordinaria gravedad de los daños producidos en algunos establecimientos, que incluyen su destrucción total o daños de tal gravedad, que requieren, además, de permisos administrativos complejos para acometer la reparación.

Estas circunstancias implican que, en muchos casos, el plazo dado para poder ejecutar las actuaciones necesarias sea insuficiente. A la vista de estas circunstancias, el Departamento de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón ha decidido modificar las dos órdenes hasta ahora vigentes, y publicar una nueva, de manera inmediata, en el Boletín Oficinal de Aragón (BOA).