Ana Alós (PP): "Queremos liberar a los autónomos de las trabas que les están ahogando cada día"

La candidata del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Huesca, Ana Alós, - CHUS MARCHADOR

BARBASTRO (HUESCA), 14 (EUROPA PRESS)

La candidata del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Huesca, Ana Alós, ha reivindicado este sábado en Barbastro el papel de los autónomos y los pequeños negocios en la economía y en la vida de nuestros pueblos y ciudades. "Queremos liberar a los autónomos de las trabas que les están ahogando cada día", ha avanzado.

Este anuncio ko ha hecho en la Plaza del Mercado, coincidiendo con el tradicional mercado de frutas y verduras de los sábados, acompañada por el presidente de Aragón y del PP autonómico, Jorge Azcón, el presidente provincial del PP, Isaac Claver, el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, y todos los candidatos al Congreso y al Senado por Huesca, entre ellos la barbastrense Blanca Galindo.

Alós ha puesto el foco en quienes cada mañana "levantan la persiana para dar servicio a nuestro país". Ha recordado que Barbastro cuenta con cerca de 700 negocios censados y que prácticamente la mitad llevan más de diez años abiertos. Detrás de ellos hay comerciantes, hosteleros, peluqueros, fontaneros, electricistas y muchos otros profesionales que forman parte del día a día de la ciudad.

La candidata popular ha criticado que durante estos años los autónomos "se han visto ahogados, presionados y perseguidos por el Gobierno de Pedro Sánchez". A su juicio, no solo han tenido que soportar una mayor presión fiscal, sino también una burocracia creciente que les complica cada vez más su trabajo. "Se les ha considerado casi como enemigos de la sociedad cuando realmente son una especie a proteger", ha lamentado.

"LIBERAR"

Frente a esta situación, Alós ha resumido lo que pretende hacer el Partido Popular con una palabra: "Liberarlos". Liberarlos de impuestos, de papeleo y de las trabas que, según ha señalado, dificultan sacar adelante un negocio.

Para ello, ha explicado algunas de las medidas concretas que recoge el programa electoral del PP. Los nuevos autónomos no pagarían cuota a la Seguridad Social durante el primer año y tampoco durante el segundo si sus ingresos no alcanzan el salario mínimo. Además, quienes facturen menos de 85.000 euros anuales no tendrían que cobrar ni declarar el IVA.

Una medida que, según ha explicado, permitiría a los pequeños negocios "bajar precios para ser más competitivos" o disponer de más margen para hacer frente al aumento de los costes.

Alós también se ha referido a las dificultades que encuentran los autónomos cuando quieren ampliar su negocio y contratar personal. El PP propone bonificar el 100% de las cotizaciones empresariales del primer trabajador durante un año y el 50% de las del segundo empleado.

A ello se suma una mayor protección en caso de enfermedad grave, bonificando la cuota desde el primer día de baja para que los autónomos no tengan que elegir entre recuperarse o seguir trabajando.

La candidata 'popular' ha terminado poniendo en valor lo que estos profesionales aportan a la sociedad, mucho más allá de la actividad económica.

"Sin ellos, las calles estarían desiertas, no tendríamos nada de lo que en estos momentos disfrutamos cada día", ha afirmado. Por eso, ha insistido en que las administraciones deben reconocer su esfuerzo y facilitarles las cosas en lugar de añadir nuevas dificultades a quienes trabajan cada día para mantener abiertos sus negocios.