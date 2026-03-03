Ana Marín (PP) dice que "el objetivo principal es que Aragón siga la senda de la properidad" de los últimos dos años

La diputada del PP, Ana Marín, en declaraciones a los medios de comunicación en las Cortes de Aragón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Ana Marín ha afirmado este martes, tras la sesión constitutiva de las Cortes de Aragón, que "el objetivo principal" de la XII legislatura es "que Aragón siga la senda de las prosperidad" de los últimos dos años. Marín será la portavoz del grupo parlamentario popular.

Ha dado la "enhorabuena" a la nueva presidenta del Parlamento, María Navarro, y a todos los diputados, especialmente a los que lo son por primera vez.

Esta legislatura es "muy importante", ha continuado, indicando que "la prosperidad debe ser el camino que todos los grupos parlamentarios debemos seguir para conseguir, valga la redundancia, que los aragoneses vivan cada vez mejor".

También ha defendido "la continuidad en el trabajo, que haya consenso, respeto y diálogo entre todas las fuerzas políticas porque al final es lo que nos ha marcado el resultado de las urnas".

Ana Marín ha expuesto que los aragoneses hablaron el día de las elecciones, el 8 de febrero, "de manera clara", eligieron a sus representantes en el Parlamento regional y de esa elección "queda claro que todos los aragoneses desean el respeto, el diálogo y el consenso entre todas las fuerzas políticas para conseguir que Aragón sea cada día más Aragón y que los aragoneses vivan en consecuencia cada vez mejor".