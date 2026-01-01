ANPE Aragón pide a Educación que cubra las sustituciones docentes ordinarias de cara a la vuelta a clase

Archivo - Instituto Parque Goya, educación, enseñanza, clases, alumnos, instituto, clase, pizarra - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato independiente de enseñanza pública ANPE Aragón ha solicitado formalmente al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón medidas urgentes de planificación de las sustituciones docentes para garantizar que el reinicio de las clases, el miércoles 7 de enero, se produzca con todas las sustituciones ordinarias y previsibles ya cubiertas.

El sindicato ha reclamado que el primer llamamiento ordinario del mes de enero, previsto para el día 8, se adelante a los primeros días del mes --en periodo no lectivo-- evitando así que la incorporación del profesorado sustituto se retrase hasta la semana siguiente.

De mantenerse el calendario actual, numerosos docentes no se incorporarían a los centros hasta, al menos, el lunes 12 de enero, obligando a cubrir las ausencias mediante guardias extraordinarias y reiteradas, especialmente en Enseñanzas Medias.

ANPE Aragón ha indicado que las sustituciones derivadas de bajas prolongadas, jubilaciones o vacantes conocidas son plenamente previsibles y, por tanto, susceptibles de planificación anticipada, como ya se hizo en el curso pasado 24/25 y los cursos precedentes.

"Esta falta de previsión afecta negativamente a la organización de los centros, a la atención educativa del alumnado y a las condiciones de trabajo del profesorado".

Junto a ello, el sindicato ha exigido recuperar de forma inmediata el doble llamamiento ordinario semanal para sustituciones en Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, con llamamientos los lunes y jueves, una medida imprescindible para agilizar la cobertura de plazas y descongestionar las guardias docentes durante el resto del curso.

"Planificar las sustituciones es garantizar el funcionamiento normal del servicio público educativo y evitar que el inicio del trimestre vuelva a hacerse a costa de guardias del profesorado: los alumnos merecen atención desde el primer día; los centros públicos educativos, por su parte, precisan la debida planificación", han subrayado desde ANPE Aragón.