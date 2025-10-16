Ansó celebra el 650 aniversario de la firma del Tributo de las Tres Vacas, candidato a Patrimonio de la Humanidad

Varias personas recrean la frma del tratado durante el 650 aniversario del Tributo de las Tres Vacas, en el atrio de la Iglesia de San Pedro de Ansó (Huesca). - Verónica Lacasa - Europa Press

ANSÓ (HUESCA), 16 (EUROPA PRESS)

El atrio de la iglesia parroquial de Ansó (Huesca) ha acogido este jueves el acto de conmemoración del 650 aniversario de la firma --el 16 de octubre de 1375-- del acuerdo arbitral del Tributo de las Tres Vacas, mediante el que el valle navarro del Roncal y el valle bearnés de Baretous firmaron la paz tras largas disputas por los pastos y las fuentes. Este tributo, que se escenifica cada 13 de julio, será candidato a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

La alcaldesa de Ansó, María Blanca Alfonso de la Riva, ha explicado a Europa Press que el acuerdo se firmó el 18 de octubre de 1375 a cargo del alcalde, Sancho García, y "seis hombres buenos" de la localidad, que dictaron sentencia arbitral, con el título 'Pax Avant', a petición del rey de Navarra y los nobles y obispos de Baretous: "Se acudió a Aragón, hubo un proceso, se escuchó a las partes y se regularon los usos de pastos y fuentes", acordándose que los franceses entregaran tres vacas del mismo pelaje, edad y cornaje cada 13 de julio a los roncaleses.

La regidora ha comentado que en la actualidad se realiza la ceremonia de las Tres Vacas pero los bearneses entregan el valor económico de las mismas.

"Eso es algo que se ha ido cumpliendo desde entonces, prácticamente siempre, es el tratado de paz más antiguo de Europa en vigor, y como se cumplen 650 años vamos a celebrarlo en el sitio en el que se firmó", el atrio de la iglesia de San Pedro de Ansó.

El programa ha comenzado con la recepción de autoridades en la ermita de Santa Bárbara, acudiendo la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; el subdelegado en Huesca, José Carlos Campo; y dos diputados provinciales de la DPH, así como la alcaldesa y otros munícipes, ataviados con el traje ansotano.

A mediodía se ha realizado el acto conmemorativo en el atrio de la misma iglesia donde se rubricó el antiguo tratado, firmándose a continuación el documento de propuesta de declaración de esta ceremonia como Patrimonio de la Humanidad. Asimismo, se ha llevado a cabo una exhibición de manejo de ganado en el Camino de la Fuente, todo ello acompañado de música antigua, con intérpretes de salterio y de otros instrumentos.

"Para los ansotanos es un motivo de orgullo que nuestros ancestros tuvieran esa capacidad de diálogo", ha continuado la alcaldesa, quien ha indicado que el reconocimiento internacional dará visibilidad al territorio.

MANIFESTACIÓN CONJUNTA

En una manifestación conjunta para la inclusión del Tratado Pax Avant y de las Tres Vacas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, se recuerda que hace siete siglos fueron los contendientes del Valle de Roncal y el Valle de Baretous, mediando los seis jueces árbitros de Anso. Se trata de valles convecinos, pertenecientes entonces a las tres soberanías fronterizas, hoy autonomías europeas, de Navarra, Bearne-Aquitania y Aragón, en los dos Estados partes, España y Francia.

El tratado de paz puso fin a un largo y sangriento conflicto entre los pueblos de los valles del Roncal y de Baretous, que ha atravesado las edades Antigua, Media, Moderna y Contemporánea.

Dicho acuerdo internacional comprende, entre otros apartados, la delimitación del territorio conflictivo en Ernaz, puerto y término contencioso de Arlas, la contienda, la fijación de la Piedra de San Martín y de los mojones, la ordenación de la facería transfronteriza, la confirmación de que todos los años se renovará el juramento en el mismo lugar del conflicto transfronterizo y se repasará el cumplimiento de lo acordado para la continuidad de la paz, así como que continuará anualmente y a perpetuidad la entrega allí por los baretoneses del llamado Tributo de las Tres Vacas a los de Isaba, Uztarroz, Garde y Urzainqui.