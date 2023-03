El presidente de CEOE dice que es el ministro Escrivá quien tiene que hacer la propuesta sobre las pensiones

ZARAGOZA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha aseverado, este jueves, en Zaragoza, que es el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien tiene que presentar la propuesta sobre las pensiones.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de intervenir en el III Encuentro de Comercio de CEOE, Garamendi ha señalado que la organización que preside no tiene todavía el plan económico, ni las proyecciones sobre pensiones elaborados por el Gobierno de España. "El que tiene la responsabilidad es él", el ministro Escrivá, ha insistido. Ha comentado que CEOE ha tenido "muy poca información, casi ninguna".

"Tenemos legitimidad, cuando consideramos que no es bueno el plan, que no cumple los objetivos, que carga sobre las empresas, los autónomos y los trabajadores todo el planteamiento", ha manifestado Garamendi, recordando que CEOE ya lo ha comunicado "a través del diálogo social: No estamos conformes".

También ha indicado que en el diálogo social se han producido ya más de 15 acuerdos, uno de ellos relativo a la prevención de riesgos laborales, firmado la semana pasada con el Ministerio de Trabajo. "Cuando hay que negociar, lo hacemos y lo hemos demostrado", ha aseverado.

Además, Garamendi ha dejado claro que CEOE sí ha participado en la negociación colectiva sobre la subida de los salarios. "No nos hemos levantado, hemos tenido muchas reuniones, desde la discreción, con los sindicatos" y "seguimos trabajando en las mesas".

"Lo que vale de verdad es la negociación colectiva, hay 3.500 convenios que afectan a 9 millones de trabajadores" y responden a "un acuerdo bilateral entre sindicatos y empresas", ha continuado Garamendi, poniendo el ejemplo del convenio de la construcción, que atañe a un millón de trabajadores, o el del sector del metal.

El Acuerdo de la Negociación Colectiva "es un marco de recomendaciones", ha asegurado Garamendi, quien ha añadido que "si hay un plan de comunicación para decir que no nos hemos sentado a la mesa, niego la mayor".

Sobre el bono social eléctrico, ha considerado que "hay que ayudar a la gente que más lo necesita", pero también ser "selectivos" porque "las medidas generalizadas pueden ser electoralistas", no orientadas a "una buena gestión" y, además, "nos supone mucho más gasto".

Por último, ha aludido a Mercadona, a preguntas de los medios de comunicación, indicando que tiene el 25 por ciento del mercado de este país "y ha creado más de 3.000 puestos de trabajado; esa es la realidad". "No hagamos planteamientos que en comunicación pueden quedar bien, pero no son realistas. ¿Cuánto ha invertido, cuánto empleo ha creado, qué factura?", ha preguntado.