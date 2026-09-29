Aplazado el vuelo con dron sobre el puente de Piedra de Zargoza para hacer un análisis integral de su estructura

Archivo - El puente de Piedra se corta al tráfico este miércoles para el análisis integral con drones de la estructura - DANI MARCOS - Archivo

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El análisis integral de la estructura del puente de Piedra con vuelo de dron que estaba previsto para este miércoles. 30 de septiembre, ha quedará aplazado para otra fecha por causas operativas ajenas al Ayuntamiento de Zaragoza.

Por tanto, el 'puente de Piedra' estará este miércoles completamente operativo y la movilidad del entorno será la habitual, sin restricciones. La nueva fecha se comunicará una vez se fije de nuevo el operativo y la gestión de los permisos de vuelo oportunos.

Este vuelo con dron forma parte del Plan de Puentes del ayuntamiento de Zaragoza para acometer un análisis estructural y topográfico de los puentes de la ciudad. Al ser una operación, altamente especializada, requería el corte total al tráfico rodado y peatonal --de 10.00 a 17.00 horas-- tanto en el puente como en algunas zonas anexas, por motivos de seguridad ligados a los vuelos de drones.

Además, estaba prevista la afección de las líneas de autobús urbano 28, 32, 35, 36 y 39, que finalmente seguirán sus recorridos habituales.

La aeronave no tripulada que iba a despegar era una (UAS) DJI Matrice 350 RTK, equipada con un sensor LiDAR y una cámara RGB, que permite obtener una nube de puntos tridimensional de alta densidad y documentación fotográfica de máximo detalle.

Esta tecnología permite a los técnicos elaborar un modelo digital georreferenciado de todo el puente y sus estribos, apoyándose en la red de vértices topográficos del Ayuntamiento de Zaragoza para su perfecta ubicación espacial.

Gracias a este modelo, se realiza una inspección exacta para identificar y valorar diversas patologías como el desgaste general de la sillería; las fisuras en la estructura; la vegetación, el aterramiento y la socavación en los zampeados de las pilas; la erosión, el desgaste y el desprendimiento de sillares en el muro del estribo izquierdo --aguas abajo-- y la planificación y proyecto integral del puente.

El desarrollo de este contrato cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses hasta la entrega de los proyectos y la planificación de los trabajos se estructura basándose en las patologías detectadas durante las inspecciones municipales, con el fin de redactar un anteproyecto cuyas futuras obras de reparación integral han sido valoradas de forma preliminar y aproximada en 750.000 euros, IVA incluido.