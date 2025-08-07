La aplicación de productos fitosanitarios por dron no está permitida, salvo autorización previa

ZARAGOZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha indicado este jueves que la aplicación de productos fitosanitarios por dron no está permitida, salvo que se cuente con una autorización previa.

De hecho, las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios, con cualquier tipo de aeronave, tripulada o no --sea helicóptero, avioneta o dron--, están prohibidas, salvo casos especiales, tal como establece el Real Decreto 1311/2012, de uso sostenible de productos fitosanitarios.

Sin perjuicio de la normativa existente en materia de aviación civil y comercial que deben cumplir las aeronaves para tratamientos fitosanitarios, además de los correspondientes certificados de estar en perfectas condiciones de vuelo, se exigirá ir provistas de emisora tierra-aire, de sistemas de posicionamiento global (GPS), sistemas para grabar los datos de los tratamientos efectuados y guardar esta información durante un periodo mínimo de 3 años, entre otras cuestiones.

Los equipos de aplicación tendrán que estar en perfectas condiciones de funcionamiento y mantenimiento, para garantizar unas dosificaciones exactas. Estos equipos deberán haber pasado la inspección técnica establecida en la normativa.

AUTORIZACIÓN

La normativa también establece las condiciones especiales que se exigen para que la Comunidad Autónoma pueda autorizar previamente la realización de aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios.

Para ello, la empresa encargada de realizar la aplicación deberá presentar un plan de aplicación, cuyo contenido mínimo viene determinado en el propio Real Decreto, con asuntos como el cultivo a tratar, organismos nocivos objeto de tratamiento, productos fitosanitarios a utilizar y dosificación.

También se requiere una memoria justificativa sobre la inviabilidad de realizar el control de la plaga por otros medios o, en su caso, de las ventajas que representa la aplicación aérea, desde el punto de vista de salud humana, medioambiental, gestión adecuada de residuos o beneficio económico.