Aprobada la concesión de los Premios Personas Mayores de la Comunidad Autónoma de Aragón 2025

Imagen de archivo de la celebración de la I edición de los Premios del Mayor en Aragón, celebrada en 2024. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón aprobó este viernes en Consejo de Gobierno la propuesta de concesión, por parte de la Consejería de Bienestar Social y Familia, de los Premios Personas Mayores Comunidad Autónoma de Aragón 2025.

Estos galardones, que cumplen su segunda edición, tienen como objetivo reconocer la dedicación, la trayectoria y la contribución de personas y entidades al bienestar y a la visibilidad de las personas mayores en la sociedad aragonesa.

Así, en la categoría de Persona Mayor del año al mérito profesional ha sido distinguido Aurelio López de Hita, en reconocimiento a su aportación en el ámbito profesional a lo largo de su vida.

El premio en la modalidad de Persona Mayor del año a la trayectoria personal ha recaído en María Rosa Fernández Moreno, valorando su ejemplo vital y su recorrido personal como presidenta de la Asociación de Viudas Isabel de Aragón de Zaragoza.

Por su parte, el premio Persona Mayor del año al compromiso social ha sido concedido a María Dolores Agustín Sancho, por su dedicación y servicio a la comunidad como trabajadora y voluntaria en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.

Y finalmente, en la categoría de Premio a la entidad, persona física o persona jurídica destacada por su labor en beneficio del colectivo de las personas mayores, el galardón ha correspondido a la entidad Seniors en Red, por su contribución a la mejora de la calidad de vida de este colectivo.

PREMIADOS EN 2024

En la primera edición de estos galardones, celebrada el 10 de diciembre de 2024 los premiados fueron el investigador Juan José Badiola, en la categoría Mérito profesional; María del Carmen González Mongío, presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zaragoza, en la categoría Trayectoria personal; María Jesús Extremiana Alonso, por su dedicación y servicio desde los años 70 hasta la actualidad, hacia el colectivo de personas mayores, en la categoría Compromiso social; y el Premio a la entidad, persona física o jurídica destacada por su labor en beneficio de las personas mayores, recayó en la Casa Familiar de La Inmaculada de los Hermanos de la Cruz Blanca de Burbáguena.

Con estos reconocimientos, el Gobierno de Aragón reafirma su compromiso con la puesta en valor de la experiencia, la trayectoria y el papel activo de las personas mayores en la sociedad.

El acto de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 1 de octubre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores.