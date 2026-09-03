Aprobada la ordenanza cívica de Zaragoza, que prohíbe acceder a edificios municipales con el rostro oculto

Archivo - Infografía con diferencias entre los velos islámicos. El burka cubre por completo el cuerpo y el rostro e incorpora una rejilla a la altura de los ojos; el niqab también tapa el rostro, pero deja los ojos visibles. - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con los votos a favor del PP, Vox y de la concejal no adscrita, Marisa Gaspar, el dictamen de la comisión sobre la Ordenanza Cívica de Convivencia Ciudadana en la que se recoge la prohibición de acceder a dependencias municipales con el rostro oculto.

De este modo, se indica que los agentes de la Policía Local o los empleados de las empresas encargadas del control y acceso a dichos espacios; éstos últimos, en los términos que establece el artículo 32.1. b) de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, y demás normativa de desarrollo, están "obligados" a la identificación de quienes pretendan acceder en condiciones que "no permitan la identificación al portar elementos que oculten el rostro o distorsionen su identificación".

A esta disposición adicional tercera de la ordenanza se ha incorpora una enmienda de Vox para suprimir la última frase del primer párrafo que reza: "En estos casos, la identificación se realizará en dependencias habilitadas para este fin que permita garantizar la intimidad personal si así fuera necesario".

La portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha defendido esta enmienda porque son unas líneas que "no fueron pactadas y acordadas" y, por lo tanto, ha presentado esta enmienda para solicitar su exclusión.

La otra enmienda que se había presentado a este mismo apartado del dictamen, a iniciativa del PSOE y que se ha rechazado, pedía incluir que esa identificación a quien llevara el rostro oculto se hiciera "dentro del marco previsto en el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana".

"LIBERTAD SI, LIBERTINAJE NO"

Tras la votación, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha tomado la palabra para calificar de "paso adelante y decisivo en la convivencia" esta ordenanza cívica porque sacarla adelante "no era un tema ideológico, sino de respaldo mayoritario, porque los zaragozanos quieren vivir en libertad y en convivencia".

Para lograrlo, ha dicho, se necesitan unas normas que lo regulen y también unas consecuencias para que aquellos que rompen las normas sepan que va a haber unas consecuencias. "Es la única forma de regular la convivencia entre todos. Libertad, sí, pero libertinaje, no", ha diferenciado.

Entre algunos ejemplos citado que con esta norma se podrán corregir situaciones "tan injustas" como las que han vivido los vecinos del Parque Bruil, "que han tenido que soportar pernoctas en su calle, en su parque, impidiendo disfrutar de ese espacio público porque se estaba haciendo un mal uso".

"Esta ordenanza pone freno a eso y devuelve a los vecinos lo que es suyo", ha asegurado para apuntar otro ejemplo como que ante actitudes incívicas en los espacios públicos donde se invierten millones de euros en su mantenimiento y limpieza.

A su parecer, es "necesario" que existan unas normas, como esta, que permita "poner coto y freno a esos comportamientos incívicos que son una minoría pero necesitan corregirse por el bien de la mayoría y por el correcto uso del dinero público, que es el dinero de todos".

Ha trasladado su satisfacción porque Zaragoza vuelva a tener esta ordenanza cívica que "nunca debió de dejar tener" porque la anterior se derogó en 2012 y ha lamentado que, "una vez más, la izquierda se ponga en contra de las normas y a favor de ese libertinaje".

"Esta ordenanza --ha añadido-- era una oportunidad para poder hacer de Zaragoza una ciudad donde se pone en gala la calidad de la vida y la buena convivencia. Lamentablemente una minoría cada vez mayor como es la izquierda en esta ciudad se ha puesto en contra de lo que la mayoría de los zaragozanos piden y reclaman", ha zanjado.

HERRAMIENTA

El portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha repasado eventos multitudinarios en los que los zaragozanos han mostrado su civismo, por lo que la ordenanza cívica "nace precisamente para que Zaragoza siga siendo una ciudad cívica, amable y respetuosa con todos, donde cada ciudadano pueda ejercer sus derechos en libertad".

Esta ordenanza no viene a cambiar el carácter de Zaragoza, sino a "protegerlo, fundamentalmente de socialistas y comunistas, que viven de la crispación de la sociedad, socialistas que buscan el enfrentamiento de los vecinos, una ciudad sucia y crispada", ha afeado para criticarles que derogaran la anterior hace 14 años.

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha trasladado la reflexión de que sea necesaria una norma de este tipo para la convivencia entre ciudadanos. "No nace de una imposición, sino del consenso y de cesiones de todos los grupos"

Gaspar ha añadido que aporta mejoras concretas porque va a ordenar en un solo texto los derechos y deberes de la convivencia, normas de conducta en el espacio público y un régimen sancionador con sanciones "proporcionadas", e incorpora además medidas alternativas a la multa y mecanismos para reparar los daños: "Es decir, la norma no se limita a sancionar, sino que también busca restaurar ese espacio público".

ORDENANZA CÍNICA

El concejal del grupo municipal de ZeC, Suso Domínguez, ha tildado de "incívica" la ordenanza porque "introduce la agenda ideológica de PP y Vox" ya que porque elimina las alusiones a la igualdad entre hombres y mujeres, las personas LGTBI o el propio informe de igualdad de género que acompaña la normativa.

Según Domínguez "está basada solo en la sanción y el castigo y no aporta ningún elemento educativo ni de mediación". Sobre la prohibición del burka en el acceso a las dependencias municipales ha aseverado que "se intenta camuflar bajo un problema supuesto de seguridad inexistente una agenda islamófoba que no tiene nada que ver con la defensa de las mujeres, sino con los prejuicios y la xenofobia".

Para el concejal de ZeC lo que atenta a la convivencia es que haya cientos de personas durmiendo en las calles a las que la derecha "expulsa de los espacios e intenta invisibilizar".

Torres ha explicado los 18 votos particulares de Vox para que la manipulación y deterioro de las cámaras de videovigilancia en la vía pública se considere infracción; se refuerza la respuesta ante ruidos, botellones, actos vandálicos, ocupaciones ilegales y conductas que alteren el descanso y la libertad de movimiento; y se endurecen el castigo de actos vandálicos para la defensa del patrimonio y mobiliario urbano, ha sintetizado.

Otras medidas de Vox buscan "combatir y endurecer" la respuesta a la venta ambulante ilegal "interviniendo la mercancía en línea como en otras ciudades". Asimismo, buscan regular el uso responsable de fuentes de sonido y límites claros en espacios municipales y transporte público.

"CONTORSIONISMO JURÍDICO"

El concejal del PSOE, Horacio Royo, ha dicho que al priorizar el acuerdo con Vox tiene consecuencias porque "dan mas importancia a que alguien intente entrar con burka que el derecho al descanso o al patrimonio" porque el PP se empeña en "castigar las despedidas de soltero" y lo hacen mal porque "ir con un pene en cabeza no es sancionable, pero sí en una despedida de soltero".

Ha tildado de "contorsionismo jurídico" el prohibir entrar con burka porque "es saltarse la Ley de Seguridad Ciudadana de Rajoy y ha aventurado que "no va a ocurrir".

Lorén ha replicado sobre las despedidas de solteros que es una "petición de los vecinos". Ha precisado que la finalidad "no es tener una ciudad llena de prohibiciones, sino que quien incumpla tenga consecuencias y no solo pagar, sino poder hacer un trabajo comunitario como forma de sensibilizar a la población".

"Esta ordenanza no nace del enfrentamiento sino para que vengas de donde vengas, Zaragoza te acoja como ciudad pionera en calidad de vida que queremos que siga siendo. El Objetivo no es la sanción, sino que Zaragoza sea la ciudad de la libertad y de las oportunidades para todos", ha concluido.