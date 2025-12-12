Aprobado el convenio del Fondo de Inversiones de Teruel, que este año asciende a 73 millones de euros

TERUEL 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes, en una reunión de carácter extraordinario, el convenio entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España para articular el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), con el objetivo de fomentar el desarrollo económico de la provincia de Teruel y corregir los desequilibrios existentes.

El citado convenio materializa una aportación de 73 millones de euros, financiados al 50 por ciento por ambas instituciones, para el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), siendo este el primer año en el que se aplica el incremento de financiación acordado en la reunión bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, a petición el presidente aragonés Jorge Azcón.

De este modo, el acuerdo fija un incremento de las aportaciones anuales, que pasan de 30 a 36,5 millones de euros por parte de cada administración y que durante el 2026 se incrementarán a 86 millones de euros. El convenio renueva una cooperación sostenida entre ambas administraciones desde 1992, orientada a corregir los desequilibrios estructurales que afectan a la provincia y a impulsar nuevas oportunidades de empleo y competitividad.

Esta aprobación se produce después de que el pasado martes, el Consejo de Ministros aprobase las transferencias de crédito al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática necesarias para financiar el FITE, una aprobación que llevaba siendo reclamada por Ejecutivo aragonés desde el pasado mes de marzo, mes en el que se envió al ministerio el primer borrador del convenio.

Según se establece en el acuerdo, el Gobierno de Aragón es el encargado de seleccionar los proyectos financiables, que deberán estar aprobados antes del cierre del ejercicio 2025 y que se presentarán próximamente. La norma fija un coste mínimo de 125.000 euros por proyecto y permite financiar tanto actuaciones individuales como grupos de actuaciones con un objetivo común. Las acciones tendrán como plazo para ser justificadas hasta el 31 de diciembre de 2028.

El convenio establece once líneas de actuación que orientarán la selección de proyectos financiables con cargo al FITE: apoyo a la creación y mejora de infraestructuras del transporte; apoyo al desarrollo e implantación de iniciativas empresariales en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico; apoyo a la creación de infraestructuras para la implantación de empresas, inversiones destinadas a la protección y mejora del medio ambiente; iniciativas para el desarrollo de la sociedad de la información y la mejora de la cobertura de las telecomunicaciones; inversiones dirigidas a fortalecer la cohesión social en educación, asistencia sanitaria, vivienda pública y servicios sociales.

También, fomento de iniciativas culturales; dotación de equipamientos sociales, deportivos o de ocio; apoyo al mantenimiento y desarrollo de proyectos estratégicos, incluidos los tecnológicos y espaciales; proyectos específicos para zonas rurales con problemas de despoblación y actuaciones orientadas a la recuperación de la memoria democrática y las víctimas de la Guerra de España.

El acuerdo establece además la posibilidad de declarar proyectos estratégicos, siempre que superen los 3 millones de euros o, excepcionalmente, acrediten haber recibido más de 6 millones en los tres convenios anteriores. Asimismo, reserva parte de la dotación del Fondo para la construcción de infraestructuras educativas y sanitarias, y permite la modificación, sustitución o incorporación de nuevos proyectos durante su ejecución, siempre con informe favorable de la Intervención General.