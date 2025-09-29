Aprobado el expediente de contratación de las obras de mejora de pavimentos y aceras en la calle La Merced de Teruel

TERUEL 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Teruel celebrada este lunes ha aprobado el expediente de contratación de las obras de mejora de pavimentos y aceras en la calle La Merced por procedimiento abierto simplificado y autoriza un gasto total de 136.322 euros.

El anuncio de licitación para la adjudicación del contrato se publicará en el perfil del contratante y una vez recibidas las propuestas se abrirá la fase de adjudicación del contrato mediante procedimiento abierto simplificado, han indicado desde el Ayuntamiento de Teruel.

Las obras incluidas en este proyecto se localizan en la calle La Merced y el tramo en el que se va a actuar está delimitado por las calles La Alforja y la calle Mayor del Arrabal.

En esta actuación, además de la renovación de las redes de servicios, se van a sustituir todos los pavimentos de la calzada y aceras.

La calle La Merced, debido al escaso ancho que tiene, se ha previsto la demolición completa de los pavimentos de calzada y aceras, y su sustitución por una plataforma única para vehículos y peatones.

Entre la calle Pirineos y Alforja, se propone la elevación de la rasante para formar un paso de peatones elevado. Está previsto cambiar la red de distribución de agua potable, la red de distribución de saneamiento y renovar la tubería de alimentación directa a la red de la calle Mayor de algo más de 51 metros de longitud.

Además, se renovarán las acometidas domiciliarias existentes tanto de abastecimiento como de saneamiento; se colocarán dos nuevos pozos de registro y también, según recoge el proyecto, se acometerán las canalizaciones necesarias para soterrar los cruces aéreos existentes de los servicios eléctricos, alumbrado público y telefonía.

Según ha explicado la alcaldesa en la rueda de prensa posterior a la celebración de la Junta de Gobierno, la mejora de la calle de la Merced venía recogida en los presupuestos municipales y es una actuación más de las muchas que lleva a cabo el Ayuntamiento de mantenimiento para ir mejorando las aceras de la ciudad.

Buj ha recordado que, recientemente, se adjudicaron los trabajos de mejora de las aceras de las calles Córdoba y Granada y la intención del equipo de gobierno es la de ir mejorando paulatinamente todas las aceras de la ciudad de Teruel.

"Sé que queda mucho por hacer, pero si echamos la vista atrás de hace seis, siete, ocho años, se han ido mejorado muchas aceras y, por tanto, la accesibilidad y la comodidad de todos los turolenses y viandantes. Es una mejora permanente en todos y cada uno de los barrios", ha apostillado la alcaldesa.

"CUBOS" DE LA GLORIETA Y PISCINA CUBIERTA

Por otro lado, se ha dado luz verde a la adjudicación de las obras para renovar los denominados cubos de madera de las dos entradas al aparcamiento de la Glorieta, a cargo de la empresa Reformas y Construcciones Mudéjar, que cuenta con un presupuesto 117.161,28 euros.

En este punto, la alcaldesa ha precisado que esta obra también estaba recogida en los presupuestos municipales y ha explicado que los trabajos consistirán en llevar a cabo una renovación completa del revestimiento de los dos núcleos de comunicación, utilizando un material de estética similar a la original, pero con las garantías de durabilidad necesarias.

Asimismo, se ha acordaod impulsar la certificación número 17 de la construcción de la piscina cubierta en Los Planos por 376.184,67 euros. Emma Buj ha afirmado que la obra avanza al ritmo previsto y, se ha mostrado confiada en que finalice con el año y que, por tanto, pueda inaugurarse en 2026.

Del mismo modo, se ha dado el visto bueno a las justificaciones de subvenciones correspondientes a programas o proyectos destinados a la cooperación a los países en vías de desarrollo. La regidora ha subrayado que el Ayuntamiento de Teruel es uno de los que más cumple en España con el 0,7% y con el pacto contra la pobreza.

FIESTAS LOCALES

Entre otros asuntos que se han abordado este lunes, la Junta de Gobierno ha autorizado la designación de las fiestas locales para la ciudad de Teruel en 2026. Concretamente, será el día 7 de abril, coincidiendo con el martes del Sermón de las Tortillas, y el día 13 de julio, que es el lunes de la Vaquilla del Ángel.

También se ha aprobado el expediente de contratación del servicio de control de población de palomas en el municipio de Teruel con un importe de 32.120 euros para dos años. El Ayuntamiento mantiene periódicamente este servicio capturando palomas, ha comentado Buj, quien ha explicado que con el anterior contrato se capturaron unas 6.000 palomas por los problemas de salud pública que estaban ocasionando, especialmente en el centro histórico.

Por último, se ha dado luz verde al expediente de contratación del suministro de uniformidad para el personal del Ayuntamiento de Teruel de conserjería y limpieza de edificios municipales, así como para el personal auxiliar de barrios rurales. Para la anualidad 2025 han sido 20.567,33 euros y para la anualidad 2026 21.474,47 euros.

Así como a la estructura de costes relativa contrato de concesión de servicios de explotación del bar de la Piscina de San León, paso previo para hacer nuevamente una licitación. De la misma manera, y por el plazo de dos años, se ha hecho la adjudicación del mantenimiento del material de protección contra incendios en dependencias municipales, en este caso por 49.623,62 euros.