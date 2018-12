Aprobado el presupuesto de la DPZ para 2019 que asciende a 155,7 millones de euros

Publicado 04/12/2018 15:52:12 CET

ZARAGOZA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este martes el presupuesto de la institución provincial para 2019, que asciende a 155,7 millones de euros. Las cuentas han contado con el voto a favor de PSOE, En Común y CHA, en contra de PP y Cs, y la abstención del Partido Aragonés (PAR).

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha subrayado que este es uno de los plenos "más importantes" dado que se aprueban las cuentas para el próximo año, un presupuesto que asciende a 155,7 millones, un 3,5 por ciento más que este 2018.

"Lo importante y, sobre todo, de lo que más satisfecho estoy como presidente es que por primera vez en la historia democrática de la institución se presenta el presupuesto con deuda cero", ha resaltado, para destacar también otras partidas como los cuatro millones que se dedicarán a la construcción de seis plantas de transferencia necesarias para la puesta en marcha del proyecto Ecoprovincia, para que los consistorios puedan cumplir con la normativa de reciclaje de residuos.

Ha subrayado, asimismo, la partida de 600.000 euros que permitirá implantar escritorios virtuales en los ayuntamientos, para cumplir con las leyes de protección de datos y trabajar a distancia con un gran servidor habilitado por la DPZ.

También se mejora la distribución de fondos del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS), dado que se pagará a los consistorios "antes que nunca". De hecho, una vez aprobado el presupuesto, los ayuntamientos comenzarán a recibir el 15 por ciento de los recursos solicitados "a finales de enero o principios de febrero", de forma que se transferirán los primeros 7,5 millones del total de 50 millones comprometidos.

Se recogen medidas de lucha contra la despoblación, por importe de 1,3 millones, con acciones como un plan de empleo. "Es un presupuesto pensado para los 292 municipios de la provincia y los 300.000 ciudadanos que residen en estas localidades", ha defendido el presidente de la DPZ.

La vicepresidenta segunda de la DPZ, Teresa Ladrero, ha asegurado que este presupuesto es "el mejor de los posibles" y ha detallado en el pleno las principales cifras para el próximo año. Ha defendido la buena gestión realizada por los municipios, sosteniendo que los consistorios "somos instituciones saneadas, prestamos más servicios de los que nos corresponden, con elevadas cargas presupuestarias" para las que, sin tener aún un modelo de financiación local, la DPZ ayuda a los ayuntamientos.

ALGUNAS PARTIDAS

El presupuesto destina 9 millones a la mejora y mantenimiento de la red de carreteras provinciales; cuatro millones para el arreglo de caminos agrícolas; apuesta por la cultura con 3,5 millones para exposiciones y recursos para becas, ayudas, fundaciones y entidades.

Se prevén 150.000 euros para el plan de autoempleo femenino; 287.000 euros para el servicio de teleasistencia; recursos para acción social; lucha por la igualdad y contra la violencia machista; educación de adultos o cooperación internacional.

El presupuesto contempla más de dos millones para restauración de inmuebles como el Monasterio de Veruela, la Casa de las Conchas de Borja o el Palacio de Eguarás de Tarazona; un millón para extender la banda ancha; 150.000 euros para recuperar la memoria histórica; 10,8 millones para emergencias en la provincia o 3,6 millones para ayudar a los ayuntamientos a recaudar sus impuestos y tasas, a través del Servicio de Gestión y Atención Tributaria de la DPZ.

CONTINUISTAS

El portavoz del PP, Francisco Artajona, ha propuesto que el próximo año se celebre un debate sobre el estado de la provincia. Ha estimado que los presupuestos "son continuistas" y ha reprochado el reparto "lineal" del PLUS, que es "igualitario, pero no equitativo", por lo que "no es efectivo para luchar contra la despoblación". También ha reclamado agilizar el tiempo de tramitación de los planes.

Artajona ha reconocido el "esfuerzo" del equipo de gobierno para incorporar propuestas del PP, como el incremento de la inversión en carreteras provinciales y del fondo contra la despoblación, aunque "no en todo lo que pedíamos". Ha solicitado más ayudas para acción social y dotación para mejorar los parques de bomberos.

El portavoz de En Común, José Ángel Miramón, ha recordado el apoyo "desde el inicio" de su grupo al PLUS, que ha zanjado el "reparto clientelar" de fondos y que dota de "mayor autonomía y capacidad" a los municipios. Ha mencionado el acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza que permitirá tratar los residuos en el CTRUZ.

Miramón ha pedido avanzar en la educación de adultos, dedicar 300.000 euros para centros de protección animal en la provincia y ha resaltado el trabajo que se ha llevado a cabo en el área de Participación Ciudadana y en cooperación al desarrollo. Ha exigido nuevas plazas y la consolidación del empleo en los distintos servicios.

SIN VOLUNTAD DE NEGOCIAR

La portavoz de Cs, Elena Martínez, ha criticado que otros grupos hayan podido negociar sus aportaciones al presupuesto, lamentando que Sánchez Quero "no ha tenido voluntad de negociar con nosotros". Cs ha presentado cinco aportaciones a las cuentas para 2019, "de las que solo ha incorporado dos, las mismas que incluyó el año pasado y si en un año no ha querido ejecutarlas, dudamos que en seis meses lo vaya a hacer".

"Les cuesta mucho admitir que venga alguien de la oposición a hacer política útil", ha opinado y, como ejemplo, ha mencionado que Cs pedía invertir en maquinaria, "el PSOE votó en contra, pero en el presupuesto aparece una partida". Ha solicitado 400.000 euros para crear una red de desfibriladores en los municipios y otros 150.000 euros para un plan de emprendimiento juvenil para menores de 35 años, que Sánchez Quero ha rechazado por estimar que son "una carta a los Reyes Magos".

El portavoz de CHA, Bizén Fuster, ha incidido en el incremento del 3,5 por ciento en el presupuesto y en que se iniciará el ejercicio de 2019 "con la deuda a cero". "El presupuesto se ha ido consolidando en una línea lo suficientemente positiva como para votarlo a favor", ha estimado.

Fuster ha agradecido que se incluyan las propuestas de CHA, como que se incrementen las ayudas al empleo para luchar contra la despoblación; aumentar los recursos para entidades de acción social y cultural sin ánimo de lucro; o incrementar los recursos para patrocinio deportivo de equipos.

El portavoz del PAR, José Antonio Sanmiguel, ha recordado que lleva 24 años en esta corporación, tanto en el gobierno como en la oposición, y nunca ha votado en contra de los presupuestos porque sirven para mantener la institución y apoyar a los consistorios. Ha elogiado que el presidente de la DPZ ha cumplido con los compromisos que anunció en el inicio de la legislatura sobre el reparto de recursos con criterios objetivos.

Sanmiguel ha advertido de que en este mandato la institución "no se ha vaciado de competencias, pero sí se ha vaciado de competencias a los diputados provinciales" y ha deseado que los diputados "vuelvan a ser referencia de todos los alcaldes de la provincia, porque era bueno para todos".

PLANTILLA

El pleno ha aprobado también la modificación de plazas y puestos de trabajo en plantillas y el catálogo de puestos de trabajo del personal funcionario para 2019, con los votos a favor de PSOE, En Común y CHA, en contra de Cs y abstención de PP y PAR.

Elena Martínez (Cs) ha dicho a Sánchez Quero que "su tarea en la gestión en personal ha sido oscura, con más sombras que luces". Ha presentado una enmienda para ampliar en doce plazas más el servicio de bomberos, que ha sido rechazada.

Francisco Artajona (PP) ha anunciado la abstención de su grupo "no porque no estemos de acuerdo con la modificación que se presenta sino porque esta institución necesita bastante más de lo que proponen, que es cubrir las plazas vacantes en los servicios".