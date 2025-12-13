Aragón acredita la integridad de su sistema de tramitación electrónica

Certificación de seguridad obtenida para los trámites que se realizan en el entorno digital. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Aragón ha dado un paso decisivo en la protección de sus servicios digitales. Así, la Dirección General de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón ha obtenido la certificación de nivel ALTO del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para el sistema de tramitación electrónica de su Sede Electrónica.

La acreditación ha sido producto gracias al trabajo de Servicios Digitales de Aragón (SDA) y al apoyo técnico de Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST). Con esta certificación, la ciudadanía aragonesa tiene la certeza de que sus trámites se realizan en el entorno digital con las máximas garantías de seguridad.

Desde el inicio de un expediente hasta la emisión de resoluciones y documentos firmados, todo el proceso se encuentra protegido por mecanismos certificados y auditados externamente.

El ENS, que es de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas, fija las reglas que permiten proteger la información y asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y autenticidad de los servicios electrónicos. Alcanzar el nivel ALTO confirma que Aragón dispone de mecanismos reforzados frente a amenazas, fallos o accesos indebidos.

La certificación avala la seguridad de funcionalidades clave como las notificaciones electrónicas, la gestión de expedientes, la firma digital, el intercambio de documentación entre unidades, el pago telemático o la consulta de datos intermediados.

Para obtenerla, el sistema ha superado un proceso que incluye análisis de riesgos, auditorías internas y una auditoría externa final que ha verificado el cumplimiento de todos los requisitos.

El certificado ya puede consultarse públicamente en la Sede Electrónica. La Dirección General continuará ahora con la adecuación progresiva de otros servicios digitales, con el objetivo de consolidar un ecosistema público más seguro, fiable y transparente para la ciudadanía aragonesa.

