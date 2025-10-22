Aragón Alimentos y el Grupo Aramón impulsarán la promoción de los alimentos de Aragón en las estaciones de esquí

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón y el Grupo Aramón han firmado un convenio de colaboración para potenciar la imagen y la presencia de los Aragón Alimentos bajo la nueva marca 'Aragón Sabor de Verdad' en las estaciones de esquí de Formigal-Panticosa, Cerler, Javalambre y Valdelinares.

El acuerdo, rubricado este miércoles por el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, y el presidente ejecutivo de Aramón, Antonio Gericó, establece un marco de actuación conjunta para desarrollar proyectos que refuercen la visibilidad de los alimentos de Aragón tanto en los puntos estratégicos de las estaciones, en sus locales y puntos de restauración, además de en los canales digitales y de comunicación del grupo.

Javier Rincón ha destacado que "este convenio supone un paso adelante en la promoción de la calidad diferenciada de los alimentos de Aragón, acercando nuestros productos a los más de 1,2 millones de visitantes que cada año disfrutan de la nieve en las estaciones de Aramón".

El consejero ha añadido que "queremos que la experiencia gastronómica sea un valor añadido y un motivo más para elegir Aragón sus pistas de esquí como destino".

Por su parte, el presidente de Aramón, Antonio Gericó, ha subrayado que "la gastronomía es un elemento clave para enriquecer la experiencia de quienes nos visitan. Apostar por los productos locales y por la marca 'Aragón, Sabor de Verdad' nos permite ofrecer propuestas originales y auténticas, reforzando nuestro compromiso con el territorio y con la calidad diferenciada".

El convenio contempla la realización de acciones como la visibilidad de la marca 'Aragón Sabor de Verdad' en espacios simbólicos y estratégicos de las estaciones tanto físicos como en medios digitales; presencia destacada de alimentos de Aragón en la oferta gastronómica de los espacios de restauración; organización de catas, incorporación de menús degustaciones en los establecimientos del grupo y experiencias culinarias; actividades formativas a personal de las estaciones sobre los alimentos de Aragón y productos con calidad diferenciada.

La colaboración entre ambas partes tendrá una vigencia inicial de tres años.