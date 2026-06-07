Aragón apuesta por el hyatlón y participará en el primer tour nacional que promueve este deporte híbrido

Presentación del primer tour nacional de hyatlón esta semana en Madrid. - APO CABALLERO

ZARAGOZA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aragón participará este año en el primer tour nacional de hyatlón, una innovadora disciplina deportiva que recorrerá varias comunidades autónomas y finalizará con un fin de semana de actividadades en Zaragoza. La directora general de Deporte del Gobierno de Aragón, Cristina García, ha subrayado que este deporte abrirá nuevas oportunidades de participación, de promoción de hábitos saludables y dinamizará el territorio con sus actividades.

Las comunidades autónomas de Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid promueven la primera edición del Tour Hyatlón FETRI, que se desarrollará este año en octubre y noviembre en las ciudades de Madrid, La Nucía (Alicante), Las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza.

La iniciativa, que se ha presentado esta semana en un acto en Madrid, posicionará a la comunidad aragonesa como un referente en hyatlón, una nueva disciplina en el fitness funcional de alto rendimiento que combina pruebas de fuerza, resistencia y agilidad en un formato de competición indoor, ofreciendo una competición exigente, dinámica y accesible para deportistas de distintos niveles.

Su formato integra diferentes estaciones de ejercicio intercaladas con tramos de carrera, poniendo a prueba la preparación integral de los participantes y convirtiéndose en una disciplina cada vez más popular a nivel internacional por su espectacularidad y capacidad de convocatoria.

La Federación Española de Triatlón está liderando la implantación de esta nueva modalidad deportiva con la organización de grandes eventos y de entrenamientos y competiciones en gimnasios. De este modo, impulsa el tour hyatlón que desarrollará sus primeras acciones los días 10 y 11 de octubre en la pista cubierta de Gallur de Madrid; el 24 y 25 de octubre en el Pabellón de Deportes de Combate de La Nucía; el 14 y 15 de noviembre en la plaza Jerónimo Saavedra de Las Palmas de Gran Canaria; y el 28 y 29 de noviembre en Feria de Zaragoza.

En la presentación del evento, se ha puesto de manifiesto el carácter pionero de esta propuesta, que sitúa a Aragón a la vanguardia de las nuevas tendencias deportivas y consolida su posición como referente en la organización de eventos deportivos innovadores.

CRISTINA GARCÍA LA CONSIDERA "UNA APUESTA GANADORA"

Cristina García ha destacado la importancia de apoyar disciplinas emergentes que conectan con las nuevas demandas de la sociedad y que ofrecen formatos atractivos, inclusivos y adaptados a las nuevas generaciones. "El hyatlón representa una apuesta decidida por el deporte híbrido, una nueva disciplina que conecta resistencia y fitness y que potencia un estilo de vida activo. Sumarse a este reto es sumarse a una apuesta ganadora", ha afirmado.

Asimismo, ha resaltado el importante impacto que tendrá este proyecto tanto desde el punto de vista deportivo, como económico y turístico. La celebración de las distintas pruebas atraerá participantes, acompañantes y visitantes, generando actividad en los municipios anfitriones y reforzando la imagen de Aragón como territorio comprometido con las nuevas demandas del sector deportivo.

Los días 28 y 29 de noviembre, Zaragoza cerrará la temporada hyatlón 2026 con el formato completo H8. La competición se celebrará en el Pabellón 4 de Feria de Zaragoza. Esta sede permitirá desplegar el formato completo de hyatlón, con 8 tramos de carrera de un kilómetro y 8 estaciones funcionales. Será, por tanto, una de las pruebas más exigentes y representativas del calendario.

El evento contará con modalidades individual, dobles, relevos y parahyatlón, consolidando Zaragoza como una sede estratégica para presentar la versión completa de la competición.

Las inscripciones para participar en las pruebas se abrirán este lunes 8 de junio, con un precio promocional de lanzamiento disponible hasta el viernes 12 de junio en la página web hyatlon.org.