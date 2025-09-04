Aragón atenderá a menores migrantes, pero critica al Gobierno de España: "No tenemos absolutamente ninguna información"

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha asegurado que el Gobierno de Aragón cumple con sus competencias y trabaja en la creación de plazas para atender a los menores migrantes "con la dignidad y la calidad que merece el sistema de protección a la infancia", aunque ha reprochado al Ejecutivo central la falta de información.

"No tenemos absolutamente ninguna información y no sabemos a cuántos menores tenemos que atender, ni cuándo, ni con qué características", ha lamentado Susín este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, en un acto en Zaragoza.

Carmen Susín ha explicado que todavía no se ha activado ninguna plaza para acoger menores migrantes porque no ha llegado ninguno. No obstante, ha recordado que el sistema de protección de Aragón cuenta con 104 plazas "que ya están sobrepasadas", sin embargo, "sí o sí vamos a tener que continuar ampliando, y en eso es en lo que llevamos trabajando todo el verano con todas las dificultades".

"Estamos trabajando por crear esas plazas con las entidades sociales para crear esos sistemas en un escenario absolutamente imaginario porque no sabemos si son menores de 15 años, de 14 años, de 17, y también buscando recursos físicos, que no está siendo nada fácil".

Ha incidido en las "dificultades" a las que se enfrenta el Gobierno de Aragón a la hora de intentar planificar, "pero no tengan ninguna duda de que cumpliremos la ley con las garantías que exige un sistema de protección a la infancia que es competencia de la comunidad autónoma y no del Gobierno de España".

En este punto, ha considerado la actitud del Gobierno de España "absolutamente irresponsable", porque no está dando ninguna información a las comunidades autónomas y "es muy complicado trabajar a ciegas" en encontrar "espacios dignos" en los que atender a estos menores, pero también profesionales para atenderlos adecuadamente. Todo ello, ha apostillado, "sin siquiera conocer cuáles son las necesidades de estos menores".

RECURSOS

Asimismo, Carmen Susín ha recordado la oposición del Gobierno de Aragón al reparto de menores migrantes no acompañados al estimar que el real decreto que detalla la capacidad de acogida de los mismos es "inconstitucional" e "invade competencias autonómicas".

El Gobierno de España, ha criticado la consejera aragonesa, "lejos de negociar, lo único que ha pretendido desde el primer momento es imponer, pero no por el interés general de estos menores, sino única y exclusivamente del presidente del Gobierno y sus cesiones continuas al chantaje de los partidos independentistas, que no van a acoger ni un solo menor, como ya no acogió Cataluña en el anterior reparto voluntario".

"No hay nada más racista, ni más xenófobo, precisamente que atender al chantaje de los partidos independentistas que no quieren menores migrantes en sus comunidades autónomas", ha expresado Susín.

Por ello, ha expuesto que el Ejecutivo aragonés recurrirá "todos y cada uno de los actos normativos y administrativos que cuelguen de ese real decreto, que ya recurrimos al Tribunal Constitucional". En este sentido, ha matizado que no se trata de una "falta de solidaridad", apelando al acuerdo alcanzado en 2022 por "todas las comunidades autónomas" en el que se fijaron unos criterios de acogida voluntaria y solidaria que hasta ahora Aragón siempre había cumplido.

El motivo del rechazo de Aragón en este caso responde a lo que la consejera de Bienestar Social y Familia ha tildado de "invasión competencial y chantaje ante los independentistas", además de "supervivencia de un presidente del Gobierno de España cada día más acorralado, precisamente por quien le está también amparando".

El de Aragón "no es un Gobierno insumiso, sino que cumple las leyes, que trabaja en el marco del Estado de Derecho, como no puede ser de otra forma", ha anotado Susín.