Aragón avanza en conciliación: es la 4ª Comunidad que más mejora el equilibrio de la vida personal, familiar y laboral

Comparativa del índice efr24 entre CCAA. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha publicado los resultados del Barómetro de conciliación y en el índice efr24 en la que es ya su tercera edición: se confirma una evolución positiva en cuanto a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en la Comunidad Autónoma, más relevante en el ámbito empresarial y con un tempo más pausado en la parte social. El anterior barómetro, publicado en junio de 2025, recogía los datos de 2023 y el de este año contiene los de 2024.

En la comparativa con el resto de CCAA, Aragón ocupa el 4º puesto en el índice efr, por detrás de Castilla y León, Baleares y Galicia, y por encima del promedio nacional, con lo que los resultados del último Barómetro pueden considerarse "positivos para Aragón", en palabras de la directora general de Familia, Infancia y Natalidad, Eva Fortea, que también ha señalado que esta mejora es "más significativa en la parte empresarial que en la parte social".

En términos globales, Aragón registra un desarrollo más favorable respecto al valor de inicio (100 puntos en 2008) que la media nacional, situada en 117,1 puntos: mejora ese parámetro en 1,6 puntos hasta alcanzar los 118,7 puntos.

FORTEA DESTACA LA ESTRATEGIA ARAGONESA

El índice efr de Aragón sube en 2,3 puntos respecto al del año 2023: en concreto, en la parte social registra un ligero descenso de -0,3 puntos, influido especialmente por el retroceso en natalidad y demografía.

Por su parte los indicadores empresariales mejoran con 5,0 puntos más por los avances en calidad laboral, gestión de la conciliación y reputación.

"Hay que recordar además que contamos con la primera Estrategia para la conciliación y corresponsabilidad de las familias en Aragón, que es un instrumento dinámico con 5 ejes estratégicos y 158 medidas propuestas que están estructuradas para dar respuesta a las necesidades identificadas y que son acordes a las necesidades concretas del territorio", ha asegurado la directora general.

"Todo esto nos indica que el camino que estamos siguiendo es el adecuado para mejorar la situación de la conciliación en Aragón", ha afirmado Fortea, que sobre el impacto de las políticas públicas enfocadas en este ámbito apunta a la consolidación de programas y medidas por la igualdad y la corresponsabilidad.

Este Barómetro de la conciliación permite contar con una herramienta de medición que aporta "información veraz y objetiva" impulsado por la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad y elaborado en colaboración con la Fundación Másfamilia.

El estudio establece y monitoriza referencias clave --en concreto, 83 indicadores y 12 supraindicadores-- para evaluar la evolución de la conciliación en el tiempo, lo que permite establecer comparativas con otras Comunidades Autónomas, entre países o entre sectores y orientar el diseño de las políticas de conciliación y corresponsabilidad.