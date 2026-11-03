Aragón colaborará con Transportes si está "en duda" la seguridad del AVE, pero pide una auditoría "metro a metro"

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha asegurado este martes que el Ejecutivo regional colaborará "en lo que sea preciso" con el Ministerio de Transportes si está "en duda" la seguridad del AVE a su paso por Aragón, pero ha pedido que se elabore una auditoría "metro a metro y kilómetro a kilómetro".

"Hay que saber, exactamente, cuáles son los problemas que hay que acometer" porque "no es lo mismo tocar catenarias que carriles, no es lo mismo tocar infraestructura global, que en una zona muy determinada, o hacer cortes puntuales en una zona muy concreta de la red que tener que actuar globalmente en la mejora de algún sistema de seguridad en toda la línea", ha diferenciado.

López ha preguntado "cuál sería el coste económico y social si hubiera un corte de esa naturaleza" --el corte total de la línea-- y también "qué dicen los técnicos independientes".

En rueda de prensa, ha manifestado su "preocupación, sorpresa y cierta indignación" por la "propuesta" del ministro Óscar Puente, en relación con el cortes de la vía ferroviaria Madrid-Barcelona para su mejora, "una afirmación gruesa sin una motivación específica concreta, sin una justificación evidente y que nos llena de preocupación e inquietud después de haber visto las 69 víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo)", realzando "la poca confianza que inspira el sistema ferroviario de alta velocidad".

Tras exigir la mencionada auditoría, López ha considerado "razonable" que se valore el coste de estas actuaciones, indicando que las mejoras se pueden acometer manteniendo el tráfico, con menos AVE por la noche e intensificando las obras en fin de semana.

REUNIONES Y ESTUDIOS

"Hay algunas opciones intermedias antes de llegar a una decisión tan drástica para la economía aragonesa" como cortar el AVE "en su totalidad", ha dicho el consejero, subrayando que se desconoce si Puente ha anunciado esta posible medida por la necesidad o para "el despiste político".

Ha recordado que hace unos meses Puente planteó que los AVE circularan por Aragón a 350 kilómetros por hora y ahora dice que es "francamente mejorable", de ahí la "sorpresa, preocupación e indignación" del Gobierno de Aragón.

"No se puede decir que la línea es, francamente, mejorable sin decir exactamente en qué puntos, en qué circunstancias, con qué auditoría, con qué procedimiento y cuáles serían las acciones inmediatas a acometer en la renovación", ha considerado Octavio López, para quien lo razonable es "contar lo que puede pasar y tener el plan de respuesta a lo que puede pasar".

López y la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, se reunirán esta semana con todos los agentes económicos para conocer qué situación se podría llegar a producir si se corta la vía totalmente. Valle encargará un estudio a la Fundación Basilio Paraíso y el consejero López se reunirá este viernes con los decanos de los Colegios de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones.

El titular de Fomento ha preguntado si el tramo de alta velocidad Madrid-Calatayud está en condiciones de operarse "con garantías plenas de seguridad, que debe ser el concepto básico en cualquier tipo de actuación, sin alarmar a la población de manera innecesaria".