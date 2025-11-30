Aragón, comprometido con la prevención del VIH en el Día Mundial del Sida

Cartel de la campaña de este año en la que participan Ayuntamiento de Zaragoza, Sanidad y diversas entidades como Médicos del Mundo, Fundación Cruz Blanca, OMSIDA, entre otras. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aragón pone de relieve un año más su compromiso continuo con la prevención del VIH, el diagnóstico precoz y la atención integral de las personas afectadas en el Día Mundial del Sida.

Ante los nuevos datos obtenidos este año, la comunidad está trabajando por fortalecer sus estrategias sanitarias y comunitarias, así como las acciones de concienciación dirigidas a la ciudadanía.

En el año 2024 se han producido 107 nuevos diagnósticos, lo que se traduce en 7,9 casos por 100.000 habitantes. Estos datos indican que se ha producido un ligero incremento respecto a los años previos: 6,4 en 2023 y 6,8 en 2022. La práctica de riesgo más frecuente continúa siendo la de HSH (hombres que tienen sexo con hombres), no habiéndose notificado diagnósticos asociados al uso de drogas por vía parenteral.

La detección temprana del VIH continúa siendo uno de los principales retos en Aragón, ya que en 2024, el diagnóstico tardío fue del 51,4% de los nuevos casos. Detectar la infección de forma temprana es clave para iniciar el tratamiento lo antes posible, mejorar la calidad de vida y evitar nuevas transmisiones, ya que el tratamiento antirretroviral que permita lograr indetectable=intransmisible.

ESTRATEGIA INTEGRAL FRENTE AL VIH

En Aragón, desde la Dirección General de Salud Pública y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) se ha iniciado la elaboración de la Estrategia Integral frente al VIH y las infecciones de transmisión sexual, que establecerá las líneas de trabajo para los próximos años.

Se trata de recoger las actuaciones que ya se están llevando a cabo y potenciar las que se consideran prioritarias, con el fin de fortalecer la coordinación institucional, la prevención, el diagnóstico precoz y el abordaje del tratamiento temprano y la cronicidad.

La prevención combinada es clave en el abordaje del VIH. En este ámbito de la prevención se integran herramientas como el fomento del uso del preservativo, la educación sexual, el diagnóstico precoz, el tratamiento antirretroviral y la profilaxis preexposición (PrEP), disponible en Aragón de acuerdo con las indicaciones consensuadas por la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis, del Ministerio de Sanidad.

Con el fin de mejorar el diagnóstico precoz, destaca en el ámbito sanitario el trabajo que se realiza desde los servicios de Urgencias Hospitalarias con el proyecto "Deja tu Huella".

Se trata de promover la solicitud de serologías de VIH en la atención de Urgencias cuando los pacientes presentan síntomas compatibles o factores de riesgo.

En estos servicios, disponen de un sistema de alertas informáticas en la historia electrónica que recomienda hacer una serología VIH cuando se dan esos síntomas. "Deja tu huella", iniciativa de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, facilita el diagnóstico precoz.

También se actúa desde Atención Primaria. La Dirección General de Salud Pública ha estado desarrollando en los últimos meses un amplio programa formativo dirigido, también en este nivel asistencial, a los profesionales sanitarios del Sistema Aragonés de Salud.

Estas acciones proporcionan conocimientos actualizados, habilidades clínicas y herramientas de comunicación para ofrecer una atención más cercana, eficaz y libre de estigma.

Del 27 de octubre al 7 de noviembre, tuvo lugar el curso "Infecciones de Transmisión Sexual", dirigido y acreditado para profesionales de medicina y enfermería.

Este programa formativo ha tenido como objetivo principal capacitar a los y las profesionales en epidemiología y vigilancia de ITS y VIH, prevención y educación sanitaria, diagnóstico precoz y manejo clínico de las ITS y el VIH, incorporando un enfoque integral, comunitario y centrado en la equidad.

Por otro lado, el 18 de noviembre se celebró, en colaboración con el IACS, la jornada "Chemsex en consulta, claves clínicas para una atención eficaz y sin estigma con el objetivo de dar respuesta al informe de investigación publicado el pasado año " aproximación a la práctica y abordaje del Chemsex en Aragón", que concluyo que existía necesidad de formación especializada sobre sustancias, riesgos clínicos, salud mental e infecciones de transmisión sexual.

REFORZANDO LA RESPUESTA COMUNITARIA

Durante 2025, el Gobierno de Aragón ha destinado 140.000 euros en la convocatoria de subvenciones de Salud Pública para financiar proyectos de prevención del VIH y el sida, fortaleciendo así el trabajo de las entidades sociales.

Asimismo, se han distribuido más de 4.000 pruebas rápidas de VIH e ITS, así como material preventivo, 68.560 preservativos y 29.300 lubricantes a entidades sociales, con el fin de facilitar la prevención y el acceso al diagnóstico precoz en el ámbito comunitario.

ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNIDAL DEL SIDA

Para concienciar a la población en el Día Mundial del Sida, este lunes 1 de diciembre el Gobierno de Aragón junto con el Ayuntamiento de Zaragoza han organizado una jornada que comenzará a las 11.00 horas en el Parque Bruil, junto al memorial del VIH, con un acto institucional.

A lo largo del día, en el Centro Joaquín Roncal, se proyectará el cortometraje de OMSIDA Piruletas y se entregarán los premios a los ganadores del concurso de carteles del XIX Certamen 'En el Sida Pintamos Todos'.

Por la tarde, en la Plaza España, las entidades sin ánimo de lucro instalarán mesas informativas, ofreciendo un espacio de colaboración, información y sensibilización, que se complementará con una actuación musical de Big Moon y la lectura del manifiesto, a cargo de MuchaVIHda.

JORNADA VIH HOY: AVANCES Y DESAFÍOS

Enmarcada dentro de las actividades que se realizarán por el Día Mundial del Sida, el martes 2 de diciembre tendrá lugar la jornada VIH Hoy: avances y desafíos.

El encuentro, organizado por el IACS en colaboración con la Dirección General de Salud Pública y con el patrocinio de ViiV Healthcare SL y Gilead SL, se celebrará en el salón de actos del CIBA y también podrá seguirse en streaming.

Se trata de una jornada dirigida tanto a profesionales sanitarios como no sanitarios, que se plantea como un espacio para actualizar conocimientos, compartir experiencias y reforzar una respuesta al VIH más humana, inclusiva y libre de estigma.

El programa incluye ponencias sobre la evolución de la inversión en VIH, estrategias de prevención combinada, detección temprana, acceso al tratamiento, salud mental y los retos actuales de la atención integral.