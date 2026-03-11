Aragón es la comunidad autónoma en la que más crece la demanda eléctrica en 2025, con un 7,2% de incremento

Archivo - Torres de alta tensión. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aragón es, con un 7,2% de incremento, la comunidad autónoma con mayor crecimiento de la demanda eléctrica de España durante 2025, que alcanzó los 10.659 GWh en términos brutos.

Estos son algunos de los datos dados a conocer a raíz de la presentación del Informe del sistema eléctrico español 2025 y Las renovables en el sistema eléctrico español 2025, dos documentos que ha presentado este miércoles en Madrid Red Eléctrica, empresa encargada del transporte y la operación del sistema.

Según la información de Red Eléctrica, que incluye datos de autoconsumo, Aragón produjo un total de 18.531 GWh con tecnologías renovables en 2025, lo que supone un incremento del 2,3% y alcanza una cuota sobre el total de su mix del 82,4%.

En concreto, en la región se han producido durante el pasado año 1.129 GWh a partir del autoconsumo, de los que el 39% son fotovoltaicos y el 32,6% proceden de la cogeneración. Teniendo en cuenta tanto la generación convencional como de nuevo la del autoconsumo, Aragón es en 2025 la comunidad autónoma que tiene el mayor protagonismo de la eólica dentro de su mix de generación (48,1%) y la segunda en cuanto a los GWh producidos a partir de este recurso, con 11.068 GWh.

Por su parte, la solar fotovoltaica, que experimenta un incremento del 7,1% durante este 2025, es la segunda fuente de producción eléctrica aragonesa, aportando el 20,7% del total. Le sigue la hidráulica, responsable del 13,4% del total.

El de Aragón es, junto con el de Castilla y León, el único mix de generación liderado por tres renovables. Completan la estructura de generación regional el ciclo combinado, con el 9,7% del total, la cogeneración (7,3%) y el contingente de residuos no renovables, el de otras renovables y la solar térmica, con una cuota conjunta inferior al 1%.

Los sistemas de almacenamiento aragoneses, que solo cuenta con instalaciones de bombeo, han permitido durante este año la integración de 557 GWh de electricidad en el sistema, lo que posibilita un mayor aprovechamiento de la generación renovable.

CRECIMIENTO DE LA POTENCIA

Por otra parte, el parque de potencia instalada de generación en Aragón ha crecido en 2025 un 8,1% con la incorporación de 1.064,2 nuevos MW renovables (708,7 MW fotovoltaicos y 356,9 MW eólicos), mientras que la cogeneración ha dado de baja 26,4 MW.

Como consecuencia de estas modificaciones, la potencia renovable instalada pasa del 80,9% de 2024 al 82,5% a cierre de 2025. En cuanto a la potencia de generación de instalaciones de autoconsumo en Aragón asciende a 482,8 MW, de los que 60,9% son fotovoltaicos, que experimenta un incremento del 2,4% respecto al año anterior; el 28,4% pertenecen a la cogeneración y el 10,7% al contingente de otras renovables.

Así, la capacidad de generación en Aragón a 31 de diciembre de 2025 continúa liderada por la eólica, que ocupa el 43,9% de los MW instalados en la región, seguida por la solar fotovoltaica (28,8%), el ciclo combinado (13,6%), la hidráulica (9,6%) y la cogeneración, con una presentación del 3,6% del total.

Los residuos no renovables, el contingente de otras renovables y la solar térmica completan la estructura de potencia regional con una participación conjunta del 0,5%.

EL SISTEMA ESPAÑOL EN 2025

Por segundo año consecutivo, el consumo de electricidad en el conjunto de España se ha incrementado: hasta un 2,8% más respecto a la del 2024 al registrar 256.086 GWh. La variación experimentada por nuestro país supera a la media del conjunto de países miembros de ENTSO-E, en los que el consumo de 2025 fue un 0,5% superior.

Si se considera el autoconsumo, la demanda aumenta un 3,7%, hasta los 269.753 GWh, cifra que recupera los niveles previos a la pandemia de la COVID-19. A 31 de diciembre de 2025, el sistema eléctrico español contaba con un parque de generación de 142,5 GW, un 7,3% más que en 2024, tras sumar 10 GW de potencia renovable (8,8 GW de solar fotovoltaica y 1,2 GW de eólica).

Mientras, la potencia de almacenamiento se situó en 3.427 MW. Considerando las instalaciones de autoconsumo, la potencia instalada alcanza un valor total de 150,8 GW, de los cuales el 68,9% corresponde a potencia de generación renovable, el 28,9% a potencia de generación no renovable y el 2,3% a potencia de almacenamiento.

La producción de electricidad creció un 3,7% en este año, en el que las renovable generaron el 55,5% en España. Con la inclusión de la aportación de las instalaciones de autoconsumo, la cuota renovable se eleva al 56,6%. La eólica es, por tercer año consecutivo, la tecnología líder del mix español de generación sin autoconsumo, con una aportación del 21,6% del total de GWh producidos.

Le sigue la nuclear, con el 19%, la solar fotovoltaica (18,4%), el ciclo combinado (16,8%) y la hidráulica, responsable del 12,4% del total. Como consecuencia de todo lo anterior, el 75,5% ha sido sin emisiones de CO2 equivalente. Considerando la estimación de la energía producida por las instalaciones de autoconsumo, el mix nacional estaría liderado por la solar fotovoltaica.

INFORMES

Los informes presentados por Red Eléctrica, la empresa de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico español, analizan la evolución de principales magnitudes del sector eléctrico en un año en el que la compañía ha ampliado la información que ofrece a través del espacio de Datos su web, la web de eSios y la app redOS incorporando por primera vez datos de generación y potencia instalada de instalaciones de almacenamiento y de autoconsumo.