Aragón consolida la agilidad administrativa del sistema de dependencia: los expedientes se resuelven en 129 días

L sistema aragonés de dependencia atiende ya a casi 50.000 personas. - BI

ZARAGOZA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La gestión de la dependencia en Aragón registra un máximo histórico de 66.104 prestaciones en vigor con un incremento interanual de casi un 9% en el número de beneficiarios, que pasan de ser 45.732 hace un año a las 49.822 personas atendidas que hay en la actualidad: de ellas, 32.615 residen en la provincia de Zaragoza, 11.887 en la de Huesca y otras 5.320 en la de Teruel. Ello, con datos actualizados a 31 de marzo de 2026.

Los indicadores recopilados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales cada mes muestran una mejora tanto en la cobertura del sistema de dependencia como en la eficiencia administrativa, lo que ha propiciado una reducción drástica de los plazos para obtener una resolución.

El tiempo medio para la tramitación de expedientes ha pasado de 179 días en marzo de 2025, momento en el que por primera vez se cumplió con lo establecido en la Ley de Dependencia, a los 129 días registrados en marzo de 2026, una mejora del 28%.

En lo que va del año 2026 se ha ido recortando paulatinamente el plazo --en enero eran 136 días y en febrero, 134 días-- y respecto a marzo de 2024 el indicador se ha reducido más de un 36%.

ESPERA DE MÁS DE SEIS MESES PARA UNA RESOLUCIÓN: DE 1.519 A 243

Mientras, las solicitudes pendientes de valorar han caído un 17,7% en los últimos 12 meses, situándose en 2.763; es la cifra más baja desde febrero de 2022 (2.882). El pico máximo de solicitudes sin valorar data de septiembre de 2024, con 4.898 expedientes; la reducción respecto a ese registro crítico es del 43,6% a marzo de 2026.

Estos plazos en los que se maneja la gestión, según reivindica el Gobierno autonómico en funciones, sitúan a Aragón entre las Comunidades Autónomas más ágiles si se compara con la media nacional, que es de 333 días; en Aragón se resuelve en 204 días menos.

En cuanto al número total de aragoneses pendientes de su resolución de grado, tan sólo 243 llevan más de 6 meses esperando. Esta cifra ha pasado de las 1.519 personas estaban en esa situación --más de medio año en espera de resolución-- en marzo de 2024 a 574 casos en marzo de 2025 y, por último, a los 243 solicitantes pendientes registrados este año: la reducción acumulada de esta lista de espera es de un 84% en 24 meses.

El crecimiento que experimenta Aragón en cuanto a prestaciones en vigor es de casi un 9,3% en un año: hay concedidas 66.104, de las que un 56% son económicas y el otro 44% son de servicios. Dentro de ese cómputo destacan las prestaciones económicas por cuidados familiares (PECEF), la ayuda con mayor número de perceptores, 25.345, un 5,6% más que en marzo de 2025.

En cuanto a la Prestación Económica de Colaboración con la Persona Cuidadora (PECPC), se han alcanzado los 1.293 titulares: por provincias, hay 970 beneficiarios en Zaragoza, 226 en Huesca y 97 en Teruel.

En este último año la teleasistencia ha experimentado un crecimiento del 7,9% en 12 meses, con 11.319 usuarios, y el servicio que más crece proporcionalmente es el de la Ayuda a Domicilio (SAD), con un aumento del 14,3% hasta llegar a los 6.342 beneficiarios.

La comparativa histórica pone de relieve la transformación de la dependencia en Aragón: desde marzo de 2024 el número de dependientes atendidos en la Comunidad ha pasado de 40.443 a los 49.822 actuales, lo que supone que se ha incrementado en un 23,2% la capacidad de cobertura del sistema autonómico de dependencia en dos años.

Éstos y otros datos son remitidos desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales al IMSERSO para elaborar las estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) cada mes.