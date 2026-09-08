Aragón convoca subvenciones en materia de familia que valoran la residencia en la Comunidad por un mínimo de 5 años

El director general de Familia del Gobierno de Aragón, David Sainz, y el consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicará este miércoles una orden por la que se convocan subvenciones destinadas a la realización de proyectos en materia de familias, infancia y adolescencia por entidades sin ánimo de lucro, en la que los criterios de valoración primarán a los proyectos que acrediten "un mayor número de familias y proyectos beneficiarios con residencia legal, efectiva y continuada en Aragón durante un periodo mínimo de cinco años", con lo que el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha considerado que "estas ayudas incorporan la prioridad nacional".

"Incorporamos la prioridad nacional, por medio de la residencia legal y efectiva a la hora de optar a estas subvenciones, ha subrayado Nolasco. La convocatoria está dotada con 948.500 euros con el fin de "contribuir al bienestar de las familias aragonesas y sus hijos".

El vicepresidente aragonés ha indicado que "los recursos de cualquier administración pública son finitos", por lo que "la obligación" es repartirlos de la manera que entienden que es "más justa para todos los aragoneses y españoles".

"Por eso, priorizamos a los nuestros. Lo que es inadmisible es que las familias españolas se queden a la cola a la hora de optar a cualquier ayuda", ha enfatizado.

Nolasco ha recordado que la prioridad nacional ya la incorporaron en las ayudas a los partos y adopciones múltiples" el pasado mes de julio, así como ahora se aplica con las mencionadas subvenciones para proyectos de familia para entidades sin ánimo de lucro. "Esta será una hoja de ruta a lo largo de toda la legislatura", ha sintetizado.

APOYO A LA CONCILIACIÓN

La convocatoria tiene como propósito el apoyo a aquellos proyectos dirigidos a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, es decir, aquellas iniciativas que faciliten a las familias la compatibilización de sus responsabilidades familiares, laborales y personales.

Las entidades beneficiaras podrán ser aquellas que, entre otros requisitos, tengan entre sus objetivos el apoyo a las familias, a la infancia y a la adolescencia; y dispongan de sede y ámbito de actuación en la comunidad autónoma de Aragón.

Los proyectos susceptibles de subvención se distribuyen en tres líneas de subvención. La primera línea alude a los servicios de apoyo a la conciliación personal, familiar y laboral para familias con hijos menores de 16 años o de hasta 21 años en el caso de que presente grado de discapacidad o dependencia.

La dotación es de 498.500 euros, de los cuales 350.000 euros son fondos propios del Gobierno de Aragón y 148.500 euros son fondos procedentes del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad.

La segunda línea concierte a los servicios de apoyo a la conciliación personal, familiar y laboral de familias que tengan a su cargo personas mayores de 21 años en situación de discapacidad o dependencia y está dotada con 150.000 euros de fondos propios.

Por último, la línea 3 está destinada a actividades para el fomento de la prevención de la "violencia intrafamiliar" y cuenta con un presupuesto de 300.000 euros.