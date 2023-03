Aragón coordina la elaboración de materiales educativos para explicar la pluralidad lingüística de España

ZARAGOZA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón ha coordinado la elaboración del proyecto 'Plurilingu.es', compuesto por varios materiales educativos y una web 'https://plurilingu.es/' con las que explicar la pluralidad lingüística de España.

En la iniciativa han participado, además de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Asturias, País Vasco, Navarra y Galicia.

Plurilingu.es surge para explicar la diversidad lingüística de España, nacido de la voluntad de las comunidades autónomas con lenguas diferentes del castellano de dar a conocer una realidad rica y plural desde un enfoque que enfatiza en la convivencia entre todas las lenguas del Estado desde el respeto y la igualdad.

Han participado técnicos especialistas bajo la coordinación de la doctora en Didáctica de la Lengua y la Literatura, profesora de la Universidad de Zaragoza y miembro del grupo de investigación ECOLIJ Iris Orosia Campos Bandrés.

El proyecto, que ha contado con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte, se articula en 6 propuestas educativas correspondientes a los diferentes ciclos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

SEIS CICLOS

Lo encabeza el Primer ciclo de Educación Primaria: "Nuestras lenguas a vista de pájaro"; le sigue el Segundo ciclo de Educación Primaria: "Nuestras lenguas son tesoros"; a continuación el Tercer ciclo de Educación Primaria: "El origen y el contacto entre nuestras lenguas"; continúa con el Primer ciclo de Educación Secundaria: "¡Somos plurilingües!" para dar paso al Segundo ciclo de Educación Secundaria: "La diversidad lingüística desde su complejidad: una perspectiva glocal"; y se cierra con "¿Qué son los prejuicios lingüísticos?".

Además, el proyecto se sustenta en una página web con el mismo nombre 'https://plurilingu.es/', en la que se encuentran, además de los seis cuadernos en formato pdf, los diferentes recursos audiovisuales que se citan en ellos y la justificación curricular de la propuesta, orientada al personal docente.

Según el catálogo 'Ethnologue: Languages of the Wold', en la actualidad se hablan en el mundo 7.151 lenguas. No todas ellas presentan una distribución geográfica análoga ni poseen un número de hablantes parejo.

Así, mientras el chino mandarín es la lengua nativa de unos 920 millones de personas, las 840 lenguas de Papúa Nueva Guinea cuentan con apenas 8 millones de hablantes en su conjunto. En términos comparativos, Europa es el continente con menor diversidad lingüística, pues en él están catalogadas 291 lenguas nativas --4% del total--, frente a las 1.064 registradas en América --15%-- o las 2.158 en África --32%--.

Por lo tanto, las situaciones de contacto entre lenguas constituyen la norma en nuestro planeta, y el bilingüismo social forma parte del día a día en la casi totalidad de los 193 Estados reconocidos a día de hoy por la Organización de las Naciones Unidas.

España, miembro de la UE desde 1986, es un estado donde casi el 40% de la población vive en zonas geográficas con doble oficialidad lingüística, o al menos con lenguas protegidas por la Carta Europea --como el aragonés y el catalán de Aragón-- y un mínimo del 20% usa habitualmente una lengua nativa diferente al castellano en sus actividades diarias.

Además, otras 200 lenguas son utilizadas por la población inmigrante, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.