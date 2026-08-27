Aragón cree que el decreto de centros de datos está "especialmente diseñado para hundir" las inversiones en Aragón

Archivo - Imagen del Centro de Proceso de Datos en el edificio de AST en el parque Tecnológico Walqa, en Huesca. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha cargado contra el proyecto de real decreto que regula los requisitos para la instalación de centros de datos en España, que es "especialmente dañido" y está "especialmente diseñado para hundir" el programa de inversiones del sector en la Comunidad, acusando al Gobierno central de intentar "ocultar su incapacidad para planificar, ejecutar y gestionar la red de transporte", lo que ha creado "un problema colosal de acceso al sistema eléctrico".

La propuesta normativa, a la que se podrán presentar alegaciones hasta el próximo 4 de septiembre, exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético.

Asimismo, recoge medidas en materia de resiliencia y soberanía digital, como la obligación de que la operación del centro y el control de los datos asociados a la operación correspondan a entidades sujetas al derecho de la UE, y también en materia de sostenibilidad ambiental y energética, como la obligación de consumir energía renovable de nueva implantación, además de cumplir criterios de eficiencia energética y de consumo de agua.

La consejera aragonesa ha expresado su "sorpresa" por el escaso margen de maniobra para presentar alegaciones, después de que el Ejecutivo estatal haya estado cinco meses en los que "ni ha presentado un proyecto ni ha dialogado con los sectores afectados ni con las administraciones públicas en las que se han comprometido las inversiones".

"Ahora solo tenemos ocho días para presentar alegaciones a un Real Decreto que cambia radicalmente las reglas del juego y que contradice las propuestas normativas anteriores", ha protestado. En todo caso, el Departamento ya ha mantenido varias reuniones para comenzar a plantear dichas alegaciones antes del 4 de septiembre.

Según el primer análisis realizada, han constatado la "alarmante inseguridad jurídica" que va a provocar este real decreto al afectar a todos los proyectos en tramitación, que "tienen que cumplir unos requisitos legales extremos y muy alejados de los iniciales".

Valle ha querido asimismo rechazar las declaraciones del delegado del Gobierno en Aragón que aseguraban que "la regulación busca que los centros de datos no causen un incremento de la factura de la luz de los aragoneses".

En su opinión, esto es "crear una alarma sobre la base de una falsedad" y ha responsabilizado al Gobierno de España de haber creado un problema "colosal" de acceso al sistema eléctrico para cualquier tipo de actividad e incluso a la vivienda.

"Esto no tiene nada que ver con los precios y sí con dañar el futuro de nuestra comunidad y con destruir una credibilidad que no solo afectará a los centros de datos si no a todas las inversiones que puedan querer llegar", ha concluido.