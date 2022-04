Aragón defenderá su postura sobre la candidatura olímpica "igualitaria" en una reunión con el COE el 25 de abril

ZARAGOZA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aragón defenderá el próximo 25 de abril su postura para una candidatura "igualitaria" a unos Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo en 2030, en una nueva reunión convocada por el Comité Olímpico Español (COE), en su sede en Madrid, a la que asistirá el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Ejecutivo autonómico, Felipe Faci, y en la que se espera también la asistencia de Cataluña.

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, este miércoles, durante el encuentro que ha mantenido con la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza, en la Iglesia de San Cayetano.

"Vamos a tratar de convencer a la Generalitat de Cataluña, al COE y al Gobierno de España de que el Pirineo aragonés y sus estaciones son tan competitivos para el deporte de la nieve, como las estaciones catalanas", ha señalado Lambán.

Por tanto, ha continuado, "desde un sentido de estricta justicia y equidad, no hay ninguna razón para mantener una candidatura como la que el COE ha defendido hasta ahora", porque es manifiestamente "desigual e injusta".

El presidente autonómico ha precisado: "Si no tuviésemos esperanzas de alcanzar un acuerdo, hubiéramos tirado la toalla, pero nosotros no vamos a tirar la toalla, creemos que los Juegos son una oportunidad importante para el Pirineo". No obstante, ha añadido que deben ser una "oportunidad" para todo el Pirineo, no solo para el catalán, "que es lo que hasta ahora ha venido planteando el COE".

Tal y como se ha recogido en el informe de los técnicos designados por su Gobierno, "Aragón ha luchado siempre porque hubiese pruebas en los tres valles", ha recordado Lambán.

En este sentido, ha señalado que para Aragón es importante lo relacionado con el hielo, pero lo "fundamental" es lo vinculado a la nieve. También ha recalcado la "reputación que estos Juegos podrían traer a la comunidad autónoma y, sobre todo, la inversión, el desarrollo económico y el empleo que se generase en el Pirineo".

"Vamos a ser inflexibles en cuanto a lo que se nos dijo inicialmente, que sería una candidatura en pie de igualdad y un reparto de las pruebas equilibrado", ha añadido Lambán. A partir de ahí, "nuestra vocación es la de hablar, dialogar y llegar a un acuerdo", porque los Juegos son buenos para el Pirineo, Aragón, Cataluña y España, ha sostenido.

Lambán ha advertido de que Aragón "no va a estar a cualquier precio", solo si hay equilibrio. "Si no hay acuerdo, no hay candidatura, aunque nosotros seguiremos apostando" porque el proyecto salga adelante, ha concluido.