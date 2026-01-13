Aragón desembarca en Fitur con una propuesta "emocional e inmersiva" para "recorrer, escuchar y sentir" el territorio

ZARAGOZA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aragón tendrá una puesta en escena "inédita" en Fitur 2026, donde desembarcará con la propuesta "más impactante, emocional, inmersiva y tecnológica que ha presentado nunca" para "recorrer, escuchar y sentir" el territorio.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, y el director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, han detallado, en una rueda de prensa este martes, las características que tendrá el stand dedicado a la comunidad autónoma.

La próxima edición de Fitur, que se celebra del 21 al 25 de enero, es "muy importante" para Aragón, ha reconocido Manuel Blasco, agregando que la comunidad autónoma ha batido récord de turistas en 2024 y "todo apunta que a en 2025 también lo hará", ya que todavía no se han publicado las estadísticas oficiales.

El stand será un espacio de 746 metros cuadrados en dos plantas con una arquitectura "totalmente renovada" y dominada por un mural de pantallas LED de 161 metros cuadrados --23 metros de largo por 7 de alto--, acompañado de un suelo LED transitable, y una plaza central de 315 metros cuadrados.

Ubicado en el pabellón 7 de IFEMA Madrid, se abre hacia los pasillos de mayor tránsito y ha apostado por una lectura visual inmediata de la marca 'Aragón' desde cualquier punto, gracias a corpóreos retroiluminados en altura y a una narrativa cromática que envuelve el perímetro. El objetivo es que el visitante identifique el stand desde lejos y que, al entrar, perciba una continuidad estética que refuerce la identidad del destino y ordene el recorrido con claridad.

El director general de Turismo y Hostelería ha adelantado que el 'claim' de este año será "Aragón es el color, tú decides el viaje", de modo que el color actúa como lenguaje para guiar al público por distintas formas de vivir Aragón, desde la naturaleza y la aventura hasta el patrimonio, el cielo nocturno, la gastronomía y la visión integradora del destino.

"Somos la única comunidad, región, provincia, país del mundo que tiene un color propio. Ni Sevilla, aunque digan que tiene un color especial, no lo tiene", ha aclarado Moncada, en alusión al Pantone Aragón 17-1532, una tonalidad cálida ligada al imaginario del territorio sobre el cual se articula la narración del conjunto expositivo, que actúa como hilo conductor cromático.

En esta ocasión, la Comunidad Autónoma de Aragón dispondrá de los mismos metros cuadrados de exposición que en la anterior edición, 746, "pero más imaginativamente", ha asegurado Moncada, incluso habrá una parte trasera para almacén, oficinas y salas de reuniones. Lo que sí aumenta con respecto a 2025 es la inversión del Ejecutivo autonómico en el stand, un 2 por ciento superior a la del año pasado.

CINCO ÁMBITOS

La experiencia del visitante se organiza en torno a una plaza central, que funcionará como "un auténtico plató inmersivo" y representa una "apuesta audiovisual sin precedentes que llevará la imagen de Aragón a su máxima potencia visual", ha comentado Moncada, y a cinco puntos de atención circular que funcionan como nodos temáticos: verde (Naturaleza y Aventura), Violeta (Espiritualidad, Cultura-Patrimonio), Azul (Astroturismo, Alojamientos-Hostelería), Dorado (EnoGastronomía y Experiencias) y Aragón (Destino integral y representación de las 3 provincias y las 3 capitales: Zaragoza, Huesca y Teruel).

Esta plaza central, de aproximadamente 315 metros cuadrados, elevada sobre una tarima de 20 centímetros y revestida con suelo reflectante blanco para potenciar la luminosidad y el rendimiento audiovisual, será "el corazón" del stand y trabajará en combinación con un suelo LED transitable de unos 75 metros cuadrados. Esta combinación genera un entorno envolvente que permite alternar presentaciones, acciones gastronómicas y contenidos inmersivos, con imágenes en alta calidad --4K y 8K--, de manera que el visitante podrá caminar de forma virtual sobre paisajes y recursos de Aragón.

El espacio incluye una gradería para 50 personas, formada por bancos retroiluminados, y una barra-mostrador móvil de dos metros prevista para showcookings, catas y presentaciones. La plaza está dimensionada para acoger hasta cien personas como público.

Cada uno de los nodos temáticos se apoya en recursos digitales y sensoriales que refuerzan la inmersión. El proyecto incorpora pantallas táctiles y tabletas de información, así como un tótem digital de dos metros con pantalla vertical y un sistema de proyección holográfica con iconos representativos, además de paisajes sonoros vinculados a cada temática, con el objetivo de que el stand no sea un espacio de contemplación pasiva, sino una experiencia que "se recorra, se escuche y se sienta".

A esa dimensión se suma también una propuesta olfativa, con aromas vinculados a Aragón que se activarán en franjas temporales y acompasadas con los contenidos audiovisuales proyectados, reforzando la idea de un recorrido sensorial coherente con la narrativa cromática del stand.

Acerca de los aromas asociados a cada temática, Jorge Moncada ha precisado que saldrán del suelo y, por ejemplo, para el vídeo de 'Aragón con Alma' se ha elegido uno similar al incienso, mientras que a las imágenes del Parque Nacional de Ordesa se les ha asociado el olor del boj.

LA VISITA AL STAND DE ARAGÓN

La visita comienza con una pregunta directa: "¿Qué emoción quiero vivir hoy?". A partir de ahí, el visitante inicia un viaje personalizado acompañado de Pilar, una asistente virtual metahumana que actuará como guía turística emocional para dar la bienvenida a los visitantes y orientarlos en función de la emoción elegida. "Es una fusión inédita de tecnología, identidad aragonesa y storytelling turístico", ha resumido Jorge Moncada.

Por primera vez, la plaza central estará activa durante toda la feria, con bloques audiovisuales temáticos elaborados en colaboración con las comarcas, con las diputaciones, con las capitales de provincia y asociaciones del sector.

Otras novedades de este año en la que ha enfatizado el director general de Turismo y Hostelería es la colaboración institucional con Medio Natural, Promoción Alimentaria o Patrimonio Cultural, que estarán presentes con personal propio en el stand para ofrecer información más especializada.

Según Moncada, "Aragón acude a Fitur 2026 con una propuesta innovadora, emocional y completamente renovada, con un stand que multiplica el impacto visual, convierte la tecnología en experiencia y consolida Aragón como un destino moderno, sostenible y en pleno crecimiento. Este 2026 no se va a mirar a Aragón, se va a sentir, se va a vivir y se va a recordar".

FITUR SPORTS

Por otro lado, Moncada ha anunciado que Aragón contará con un stand propio en Fitur Sports para seguir potenciando el turismo deportivo en Aragón. En este certamen, la comunidad autónoma promocionará eventos como la Quebrantahuesos, la Final Six y la Maratón de Zaragoza.

"Los eventos deportivos se han convertido en una herramienta para dar a conocer nuestra comunidad autónoma y queremos ser un referente en turismo deportivo", ha manifestado Jorge Moncada, para añadir que la participación de Aragón en este evento es "una oportunidad y una declaración de intenciones" para atraer grandes eventos y mostrar "nuestra marca, instalaciones, paisajes y capacidad organizativa".

DATOS TURÍSTICOS

En otro orden de cosas, Blasco ha ahondado en la evolución positiva del turismo en Aragón en el acumulado de enero a noviembre de 2025, con 3.805.575 viajeros, un 1,19 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, y 8.427.198 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 3,55 por ciento.

Estos datos, publicados por el Instituto Nacional de Estadística que contabilizan los viajeros en varias tipologías de alojamiento, refuerzan la tendencia de crecimiento iniciada en 2024.