Aragón Existe exige soluciones a la inseguridad vial de la carretera que atraviesa Embid de Ariza

Vecinos de Embid de Ariza en uno de los tramos de escasa visibilidad de la A-2501 a su paso por el centro de la localidad zaragozana. - ARAGÓN TERUEL EXISTE

La Asociación de Vecinos advierte del riesgo que suponen la falta de visibilidad y la proximidad de la carretera a u parque infantil

EMBID DE ARIZA (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

Aragón-Teruel Existe ha registrado una pregunta al consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, para saber qué medidas va a adoptar el Gobierno de Aragón para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas de Embid de Ariza ante el peligro que supone la carretera autonómica A-2501.

La citada vía, de titularidad autonómica, comunica Cetina con la vecina Castilla y León y atraviesa el interior del casco urbano de Embid de Ariza. Los vecinos de esta localidad han expresado en varias ocasiones la existencia de riesgos para peatones, especialmente menores y personas mayores, derivados de la velocidad de los vehículos, la falta de visibilidad en curvas, la proximidad de un parque infantil sin medidas suficientes, la ausencia de protección en zonas próximas al río y la existencia de barreras arquitectónicas en un puente sin acceso adaptado.

"Pedimos mejorar la seguridad del pueblo y evitar problemas futuros, medidas normales y de sentido común que atraviesa un núcleo urbano", explica el presidente de la AAVV de Embid de Ariza, Javier Baena.

Vecinos de esta localidad han trabajado exigiendo en varias ocasiones al ayuntamiento de Embid de Ariza una solución, pero no han recibido ninguna respuesta efectiva.

En consecuencia, han presentado dos escritos: uno dirigido al Gobierno de Aragón solicitando una inspección técnica y la implantación de medidas como la limitación de velocidad, la señalización, así como la instalación de elementos que obliguen a reducir la velocidad, espejos, quitamiedos y también han reclamado la mejora de la accesibilidad.

El segundo escrito ha sido remitido a la Delegación del Gobierno en Aragón a efectos de las necesarias coordinación y supervisión.

A pesar de los ruegos de vecinos la respuesta administrativa ha sido el silencio.