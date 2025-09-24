Aragón implantará progresivamente la gratuidad en la etapa de Educación Infantil de los 0-3 años

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, comparece en las Cortes, durante el debate de política general sobre el estado de la Comunidad autónoma de Aragón, en las Cortes de Aragón. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón va a implantar progresivamente la gratuidad en la etapa escolar de 0 a 3 años, "una medida fundamental para ayudar a las familias jóvenes con niños pequeños", ha opinado el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón.

Así lo ha expresado el presidente aragonés este miércoles, en la primera sesión del segundo Debate sobre el estado de la Comunidad de la XI Legislatura, que se desarrolla en las Cortes de Aragón.

"En el curso 2026/2027 comenzaremos con la gratuidad en el curso 2-3 para aquellas familias que tengan la necesidad de conciliación familiar y profesional", ha avanzado Azcón, que es el impulso más demandado por las familias y para, en los cursos siguientes, alcanzar la gratuidad de toda la etapa.

Además, esta medida redundará en una mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral, puesto que "la conciliación es el pilar cero del nuevo estado del bienestar", y también "fomenta la socialización temprana y reduce las desigualdades educativas y sociales; garantiza la conciliación de la vida laboral y familiar en el periodo de la primera infancia y contribuye al alivio de las cargas de las familias", mientras que para las escuelas "asienta los proyectos educativos y contribuye a la vertebración del territorio".

Ha manifestado la intención del Gobierno de Aragón de aplicar la gratuidad del 0-3 en su totalidad, "pero el Ministerio de Educación se niega a cofinanciar esta importantísima medida para los aragoneses", ha demandado Azcón.

En esta línea, el presidente autonómico ha ahondado en el conflicto existente con el Ejecutivo central por el Plan Corresponsables, que el Ministerio de Igualdad "ha decidido recortar un 25%, perjudicando la economía de las familias aragonesas".

En las últimas semanas, "el Gobierno de España ha activado la maquinaria de la mentira tratando de culpar a las comunidades autónomas de este recorte. Nada nuevo: mienten con la condonación, mienten con el cupo catalán, mienten con el reparto de inmigrantes y, también, mienten con el Plan Corresponsables", ha lamentado.

No obstante, ha garantizado que el Gobierno de Aragón "estará siempre del lado de las familias y, por eso, vamos a revertir esta injusticia e irresponsabilidad de Sánchez. No somos los competentes ni los culpables, pero vamos a ser responsables y vamos a evitar esta injusticia con las madres, los padres y los niños aragoneses".

"El acceso temprano a una educación de calidad en la primera infancia contribuirá a prevenir el fracaso escolar, lo que a su vez tendrá un impacto positivo en el sistema educativo en general, y en la sociedad en su conjunto", ha subrayado Azcón.

INVERSIÓN EN CONCILIACIÓN

De este modo, el Gobierno aragonés avanza hacia la progresiva gratuidad y trabaja en tres líneas para favorecer la conciliación de las familias y garantizar el derecho de la educación de 0 a 3 años. La inversión en este ciclo ha alcanzado unos 20 millones y la tasa de escolarización ha subido hasta máximos históricos --41% niños de 0 a 2 matriculados, y por encima del 64% de 2 a 3--.

Otra línea de trabajo es la escolarización anticipada, en aulas de 2 años. Este curso, la comunidad autónoma cuenta con un total de 77 aulas, que dan servicio a 746 alumnos, en una apuesta especial este año por el medio rural. Así, estrenan aula Plan, Pomar de Cinca, Ontiñena, Albalate de Cinca, Utrillas, Caminreal, Casetas y Sobradiel.

El tercer punto son las escuelas infantiles. En este sentido, el Gobierno de Aragón dispone de una red de 11 Escuelas de Educación Infantil, que atienden a 826 niños en todo el territorio. Este año se ha completado la renovación y transformación de otras dos, en la capital aragonesa: EEII Aragón y EEII Monsalud, tras una inversión entre ambas superior a los 3,6 millones.

Por último, para ayudar a la conciliación en el medio rural, contribuir a asentar población y favorecer la vertebración territorial, el Departamento de Educación financia 167 escuelas infantiles convenidas con administraciones locales por todo el territorio aragonés, una cuestión en la que invierte este año 8,8 millones. Se han conveniado siete nuevas: Benasque, La Espuña, Burbáguena, Castellote, Miralmbel, Orihuela del Tremedal y Miedes.

CONCERTACIÓN DEL BACHILLERATO

Por otro lado, Jorge Azcón ha avanzado que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón iniciará en el curso 2026-2027 el proceso de concertación del Bachillerato, una medida "muy demandada por las familias aragonesas".

De este modo, "queremos cumplir otra de nuestras promesas" con una medida que pretende facilitar el derecho de las familias a elegir libremente el tipo de educación que consideren mejor para sus hijos, en función de sus convicciones, ha pronunciado el presidente aragonés.

"Es injusto que haya alumnos que tengan que dejar el colegio concertado en el que han estudiado toda su vida", ha observado el jefe del Ejecutivo autonómico, para considerar que, desde el Ejecutivo autonómico, "debemos facilitar a las familias que eligen libremente un colegio concertado la gratuidad de todas las enseñanzas no universitarias, al igual que se hace con los centros públicos".

"Defendemos y apoyamos la educación concertada en todos los niveles: Infantil, Primaria, Secundaria y, también, Bachillerato. Es un elemento insustituible e imprescindible en nuestro sistema para garantizar una educación de calidad para todos financiada con fondos públicos", ha anotado Azcón.

La concertación se iniciará, según la previsión del Departamento, en el curso 2026-2027 en primero de Bachillerato con dos unidades en Teruel, dos unidades en Zuera (Zaragoza) y cinco unidades en Huesca, que se irán ampliando en sucesivos cursos.

32 MILLONES EN INFRAESTRUCTURAS

Ha detallado que la inversión en mejoras, ampliaciones o construcción de nuevas infraestructuras educativas este año se ha situado en 32 millones.

Ha detallado que se han destinado ocho millones de euros para rehabilitar íntegramente y ampliar el Instituto Conde Aranda, de Alagón, donde se levantará un nuevo aulario, se reformarán y mejorarán los dos edificios existentes, de 1971, y se habilitará una nueva zona de patio cubierto.

Además, en el marco de la apuesta del Gobierno de Aragón por la Formación Profesional, se han planificado cuatro grandes intervenciones para mejorar estas enseñanzas, tres de ellas en la provincia de Teruel.

Para dar respuesta a las demandas de personal cualificado de la zona y resolver los problemas de espacio que arrastra desde hace años, el Gobierno de Aragón acometerá la construcción de un nuevo aulario en el IES Rodanas, de Épila, con una inversión superior a los 5 millones de euros.

COCINA 'IN SITU' EN TERUEL

En otro orden de cosas, ha adelantado que todos los colegios de Teruel capital tendrán servicio de cocina 'in situ', precisando que las obras de la nueva cocina centralizada del CEIP Ensanche contarán con una inversión de medio millón de euros y comenzarán en unas semanas.

De esta forma, todos los centros se igualarán en servicio, ya que en ella se cocinarán también a diario los menús para el alumnado de los centros Miguel Vallés y Pierres Vedel. Igualmente, ha recordado que este verano se han transformado nueve comedores de línea fría a cocina 'in situ', con una inversión superior a los dos millones.

Estas iniciativas se enmarcan en el plan de mejora de comedores escolares impulsado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, que incluye, además, la transformación de al menos tres comedores más, los correspondientes a los colegios Catalina de Aragón en Zaragoza, Galo Ponte en San Mateo de Gállego, y Pintor Pradilla, en Villanueva de Gállego.

"Estamos haciendo lo posible para que cada vez más centros cuenten con cocinas 'in situ' y ofrezcan la mejor alimentación posible y a sus familias mejores posibilidades de conciliación", ha manifestado.