Aragón invertirá 1,4 millones para impulsar la IA en educación, agricultura, justicia, transporte y servicios sociales

El empleo de la Inteligencia Aritificial tiene como finalidad hacer más eficientes los servicios públicos.
El empleo de la Inteligencia Aritificial tiene como finalidad hacer más eficientes los servicios públicos. - GOBIERNO DE ARAGÓN
Publicado: sábado, 27 septiembre 2025 14:42

ZARAGOZA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha adjudicado una nueva relación de proyectos de Inteligencia Artificial (IA) para modernizar y hacer más eficientes los servicios públicos que se usan todos los días. Estos proyectos forman parte del denominado Plan de Inteligencia Artificial 2025 y ponen el foco en áreas como la educación, la agricultura, la justicia, el medio ambiente, el transporte y los servicios sociales.

En total, se van a invertir 1.439.955,30 euro (IVA incluido), para poner en marcha soluciones tecnológicas que ayudarán a más de 250.000 aragoneses.

En Educación se va a automatizar el proceso de admisión de los alumnos en colegios e institutos, en Justicia y Ayudas Sociales se agilizarán las solicitudes de asistencia jurídica gratuita y ayudas para empleados públicos, en Agricultura se facilitará la gestión de ayudas de la PAC, en Medio Ambiente y Transporte se mejorará la gestión de permisos forestales y sanciones de transporte y en Servicios Sociales se pondrá en marcha un sistema inteligente para leer y procesar las solicitudes de ayuda.

Las empresas que han sido seleccionadas para desarrollar estos proyectos son Deloitte -Ayudas Sociales-, Alten -Educación-, Hiberus -Agricultura- y la UTE DXC-Nworld, los servicios sectoriales como Medio Ambiente y Transporte. Todos los proyectos deberán estar concluidos antes del 30 de junio del próximo año, 2026.

