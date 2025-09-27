Aragón invertirá 1,4 millones para impulsar la IA en educación, agricultura, justicia, transporte y servicios sociales

El empleo de la Inteligencia Aritificial tiene como finalidad hacer más eficientes los servicios públicos. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha adjudicado una nueva relación de proyectos de Inteligencia Artificial (IA) para modernizar y hacer más eficientes los servicios públicos que se usan todos los días. Estos proyectos forman parte del denominado Plan de Inteligencia Artificial 2025 y ponen el foco en áreas como la educación, la agricultura, la justicia, el medio ambiente, el transporte y los servicios sociales.

En total, se van a invertir 1.439.955,30 euro (IVA incluido), para poner en marcha soluciones tecnológicas que ayudarán a más de 250.000 aragoneses.

En Educación se va a automatizar el proceso de admisión de los alumnos en colegios e institutos, en Justicia y Ayudas Sociales se agilizarán las solicitudes de asistencia jurídica gratuita y ayudas para empleados públicos, en Agricultura se facilitará la gestión de ayudas de la PAC, en Medio Ambiente y Transporte se mejorará la gestión de permisos forestales y sanciones de transporte y en Servicios Sociales se pondrá en marcha un sistema inteligente para leer y procesar las solicitudes de ayuda.

Las empresas que han sido seleccionadas para desarrollar estos proyectos son Deloitte -Ayudas Sociales-, Alten -Educación-, Hiberus -Agricultura- y la UTE DXC-Nworld, los servicios sectoriales como Medio Ambiente y Transporte. Todos los proyectos deberán estar concluidos antes del 30 de junio del próximo año, 2026.