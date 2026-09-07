Aragón justifica la eliminación del programa de lengua árabe y cultura marroquí por "seguridad en las aulas"

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, junto a los directores generales de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada, y de Persona, Ana Eva Tejedor. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha justificado la decisión de dejar de participar en el Programa de Enseñanza de la Lengua Árabe y Cultura Marroquí en este próximo curso escolar por una cuestión de "seguridad en las aulas", ante la imposibilidad de verificar la condición de funcionarios de sus docentes o sus posibles antecedentes penales, además de por tratarse de un compromiso del PP con Vox para la investidura de Jorge Azcón como presidente de la Comunidad.

En una rueda de prensa para explicar las novedades del inicio del curso 2026-2027, Susín ha recordado que los profesores que impartían este programa son del Gobierno de Marruecos y, según el convenio con España, el Ministerio de Educación tienen que presentar a las Comunidades Autónomas todos los documentos que acrediten tanto que esos docentes son funcionarios de Educación del Ministerio de Educación de Marruecos, como que no tienen antecedentes por delitos sexuales, una cuestiones reclamadas al Ejecutivo central el pasado 3 de agosto sin que hayan recibido respuesta hasta el día de hoy.

"La administración educativa no puede permitir tener personal docente de otro gobierno en nuestras instalaciones sin cumplir todos los requisitos que exigimos a nuestros profesores", ha recalcado la consejero, quien ha añadido que, "con más motivo", es algo que hay que requerir a los maestros que vienen de otro país.

Este programa, de carácter estatal, se rige bajo el Convenio de Cooperación Cultural entre España y Marruecos, suscrito el 14 de octubre de 1980. Implica a las Comunidades Autónomas a raíz de la transferencia de competencias, si bien la interlocución con el Gobierno del Reino de Marruecos y la supervisión del cumplimiento corresponden al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, han informado desde el Departamento.

Asimismo, han indicado que solicitaron también acceso a las programaciones, contenidos y competencias para poder comprobar, de forma fehaciente, su "respeto a los valores democráticos, la tolerancia, la educación intercultural y la inclusión sociocultural del alumnado en el sistema y la sociedad aragonesa y española".

Dado que no se ha recibido respuesta ante ninguno de estos requerimientos, Aragón se ha retirado del programa al entender que "se carece de las garantías mínimas para su correcto funcionamiento".

El desarrollo de este programa en Aragón se ha circunscrito a 10 centros en la provincia de Zaragoza, bajo la modalidad A --clases impartidas fuera del horario lectivo general--, con un acumulado de casi 500 alumnos en los últimos tres cursos.