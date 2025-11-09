Aragón logra programar 22 proyectos de cooperación transfronteriza con un impacto de 8,3 millones de euros

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aragón ha logrado programar 22 proyectos de cooperación transfronteriza en la II Convocatoria del Programa INTERREG POCTEFA 2021-2027 (España-Francia-Andorra), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Estos proyectos supondrán un impacto financiero total de 8,3 millones de euros en los próximos tres años, de los que 5,3 millones corresponden a financiación FEDER para 30 entidades aragonesas públicas y privadas.

El resultado sitúa a Aragón como uno de los territorios más activos en el ámbito de la cooperación transfronteriza, con un 56% de éxito sobre las 39 candidaturas presentadas. En ocho de los proyectos aprobados, las entidades aragonesas ejercen como jefe de fila, lo que refleja la capacidad técnica y el liderazgo de la Comunidad Autónoma en este tipo de iniciativas europeas.

Los proyectos beneficiarios abarcan una amplia variedad de actores: ayuntamientos, comarcas, la Diputación Provincial de Huesca, universidades, empresas y entidades sin ánimo de lucro. Además, este enfoque garantiza que la ayuda europea tenga un impacto directo en la estructura económica y social del Pirineo aragonés, impulsando la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo rural.

Por prioridades estratégicas, el reparto de los 5,3 millones de euros de ayuda FEDER es el siguiente: Innovación, transformación digital y crecimiento sostenible (1 Meuro); Protección de los valores ecológicos del territorio (2 Meuro); Acceso al empleo y a la formación de calidad (0,1 Meuro); Inclusión social (0,2 Meuro); y Desarrollo del Pirineo como destino turístico sostenible (2 Meuro).

La participación de Aragón en el Programa POCTEFA permite fortalecer su presencia en redes europeas de cooperación, acceder a financiación para proyectos con impacto local y transfronterizo, y reforzar la colaboración institucional y técnica con regiones vecinas de Francia y Andorra.

Con esta segunda convocatoria, el Gobierno de Aragón alcanza una ayuda FEDER acumulada cercana a los 17 millones de euros, que movilizará un total 27,5 millones de euros de recursos públicos y privados durante el periodo 2023-2028.