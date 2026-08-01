Aragón mantiene el riesgo alto de incendios forestales este sábado en toda la comunidad, por tercer día consecutivo

Llamas en el incendio de Leciñena. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aragón mantiene el riesgo alto por incendios forestales en toda la comunidad autónoma este sábado, 1 de agosto, por tercer día consecutivo, según indica la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón mediante su elaboración diaria del Nivel de Alerta por Peligro de Incendios Forestales (NAPIF), publicado en la web del Ejecutivo autonómico.

Según el NAPIF, hay probabilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes, principalmente en el este de la comunidad autónoma.

En este tercer día consecutivo de nivel rojo de riesgo de incendios forestales en todas las comarcas, el Gobierno de Aragón sigue pidiendo prudencia y extremar todas las precauciones.

PROHIBICIONES EN ALERTA ROJA

Desde el Gobierno de Aragón recuerdan que la Alerta Roja por Peligro de Incendios Forestales implica prohibiciones y limitaciones, con el fin de extremar la prevención y evitar la generación de incendios.

Así, no está permitido encender fuego en espacios abiertos y se suspende temporalmente cualquier autorización que pueda tenerse para uso del fuego, quemas y usos culturales y recreativos; encender fuego en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada --incluidas las zonas habilitadas para ello--, así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales.

También está prohibido arrojar o abandonar objetos en combustión y se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

En los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos no pueden usarse equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas, con excepción, exclusivamente en este nivel de alerta, del uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas en las condiciones fijadas en la orden AGM/681/2023; y las labores de cosecha y empacado de cereal.

En el supuesto de que estas labores se ubiquen a menos de 400 metros de una superficie continua de monte, arbolada y arbustiva superior a las 100 hectáreas, deben realizarse fuera de la franja horaria comprendida entre las 14.00 y 18.00 horas, adoptándose las medidas de precaución que se estimen necesarias y, en todo caso, deberán garantizar el acceso rápido a la intervención de, al menos, un equipo con impulsión de agua de capacidad mínima de mil litros o de un tractor provisto con apero de labranza tipo grada o similar de modo que pueda abordarse la extinción en caso de incendio.

También se consideran excepciones la utilización de maquinaria agrícola para la siega o recogida de cultivos forrajeros en verde, así como el resto de labores agrícolas habituales de mantenimiento de cultivos distintas a la contemplada en el apartado anterior; y actuaciones de reparación urgente para el restablecimiento de servicios básicos en las condiciones fijadas en la Orden AGM/681/2023.