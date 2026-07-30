Rescatados esta madrugada dos senderistas y su perro al no poder continuar una ruta por Picos de Europa

Rescatados esta madrugada dos senderistas y su perro cuando realizaban una ruta por Picos de Europa - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha rescatado esta madrugada a dos senderistas vecinos de León, padre e hija de 51 y 20 años, y a su perro, porque no podían continuar una ruta circular que comenzaron por la mañana al haber caído la noche.

El citado Cuerpo ha informado que los senderistas tenían planificado realizar la ruta Urdón, Tresviso, nacimiento río Urdón, canal Reñinuevo y final en Urdón, pero no sabían que el corredor de Matallana (unas pasarelas de hormingón en una pared vertical) fue derribado en 2021, lo que imposibilita el paso y realizar esta ruta circular.

Pasadas las 21.30 horas del miércoles, la Guardia Civil fue alertada por el 112 Cantabria de la presencia de dos senderistas con un perro que estaban desorientados. La Central Operativa de la Benemérita activó a los componentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) con base en el acuartelamiento de Potes.

Conseguida la ubicación de los senderistas en la zona del antiguo corredor de Matallana, los especialistas en montaña iniciaron el operativo de rescate. Llegaron a Bejes y a través de la canal de Hoja, a la canal de Reñinuevo, que ayer solo tenía unos 30 centímetros de agua y una corriente "aceptable", lo que permitió que los GREIM pudieran avanzar por ella hasta llegar al antiguo corredor de Matallana, atravesando el espolón de roca por un paso subterráneo.

Finalmente localizaron a las personas extraviadas y su perro. Tras hidratar a los senderistas y comprobar que no tenían lesiones, los efectivos los evacuaron por el mismo trayecto que habían realizado ellos.

De madrugada llegaron al vehículo oficial, donde les realizaron primeros auxilios de cura por laceraciones y se dio por finalizado el rescate.

La Guardia Civil recuerda la importancia de realizar una buena planificación de las rutas, además de ver el recorrido, su nivel dificultad, situación meteorológica y tiempo que se tarde en recorrer la misma, para conocer si en la actualidad se encuentran practicables en toda su extensión.

Además, ha subrayado que la canal de Reñinuevo, que en esta ocasión los GREIM pudieron utilizar por llevar escasa agua y fuerza, la mayor parte del año tiene un caudal que supera los 1,5 metros de altura y fuertes corrientes, y finaliza en un salto en la central hidroeléctrica de Urdón, por lo que es extremadamente peligroso meterse en ella.