Aragón muestra su compromiso con la formación, las familias y menos burocracia para mejorar el bienestar digital

Congreso Nacional de Digitalización Educativa - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La red de formación del profesorado de Aragón participó en el Congreso Nacional de Digitalización Educativa celebrado en Albacete para compartir experiencias, conocer iniciativas de otras comunidades y seguir avanzando en un uso pedagógico, seguro e inclusivo de la tecnología.

Desde allí, Aragón pudo trasladar el trabajo que desarrolla y recoger propuestas para enriquecer la formación y el acompañamiento a los centros educativos.

Bajo el lema "El futuro se enseña hoy", el encuentro reunió a docentes, equipos directivos, administraciones educativas y especialistas en torno a la inteligencia artificial, las pedagogías emergentes, la competencia digital y la ciudadanía digital.

Organizado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a través del INTEF, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el congreso situó las necesidades educativas y el bienestar de las personas en el centro de la transformación digital.

La participación aragonesa se enmarcó en el trabajo del Servicio de Formación e Innovación del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades, que coordina e impulsa actuaciones para conectar la formación con las necesidades del profesorado y su aplicación en las aulas, así como en la colaboración entre el Servicio, los Centros de Profesorado territoriales y CATEDU.

LA TECNOLOGÍA Y SU APLICACIÓN EN EL APRENDIZAJE

La reflexión compartida en Albacete puso el acento en partir de los objetivos de aprendizaje para decidir cuándo y cómo utilizar la tecnología, determinando que la sensibilización, la formación y el acompañamiento son elementos necesarios para que las herramientas digitales contribuyan a la mejora educativa.

En este marco, Juan José Mejías Abad, director de CATEDU y vicepresidente del Consejo Escolar de Aragón, participó en representación de Aragón en una mesa redonda sobre el bienestar digital del alumnado, donde expuso las líneas de trabajo impulsadas desde la comunidad.

Una de estas actuaciones es el itinerario de inteligencia artificial de 140 horas tutorizadas, desarrollado desde CATEDU dentro de la oferta formativa aragonesa. Seis cursos diseñados a partir de una consulta al profesorado para identificar sus necesidades y orientar los contenidos hacia situaciones reales de la práctica educativa.

El itinerario aborda ética y responsabilidad, diseño curricular, aplicación en el aula, evaluación e inclusión, y culmina con un trabajo final.

La formación práctica incorpora también distintas opciones para atender las particularidades de las etapas y los ámbitos de enseñanza.

Esta propuesta se complementa con las actuaciones de los Centros de Profesorado. El trabajo coordinado de la red busca que los docentes comprendan las posibilidades y los límites de la IA, dispongan de criterios para utilizarla y puedan trasladar lo aprendido a sus aulas con sentido pedagógico.

COOPERACIÓN CON LAS FAMILIAS Y OTROS PROYECTOS EUROPEOS

El Departamento de Educación trabaja también en una Escuela de Familias, que se alojará en un entorno Moodle (digital) y ofrecerá formación y orientación sobre inteligencia artificial y acompañamiento educativo.

La iniciativa responde a la necesidad de las familias de información y recursos para comprender el entorno digital en el que crecen sus hijos e hijas.

El Departamento de Educación de Aragón quiere proporcionarles ese apoyo para que puedan orientarles y acompañarles con mayor seguridad.

La propuesta combina sensibilización y formación, favoreciendo una relación más estrecha entre lo que se trabaja en los centros y lo que sucede en el hogar.

De este acompañamiento surge, además, una colaboración entre los distintos sectores de la comunidad educativa, necesaria para promover hábitos digitales saludables y un uso responsable de la tecnología.

La estrategia aragonesa incorpora también el aprendizaje compartido con otros países. La participación en PAIDEIA, un proyecto financiado por Erasmus+, permite colaborar con administraciones educativas, universidades y otras entidades europeas en la preparación del profesorado para integrar la inteligencia artificial de forma ética, pedagógica e innovadora.

Entre sus resultados figuran un marco europeo de competencias docentes en IA, materiales formativos y una plataforma de formación permanente. Esta cooperación aporta conocimiento y experiencias que contribuyen a enriquecer las actuaciones desarrolladas en Aragón.

REDUCCIÓN DE LA BUROCRACIA

La mejora del bienestar de la comunidad educativa también pasa por simplificar la gestión. Aragón ha presentado el trabajo que desarrolla desde hace dos años para identificar las cargas administrativas que generan mayores dificultades y orientar su reducción.

El diagnóstico ha incluido cuestionarios y sesiones de inteligencia colectiva, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, con aportaciones de equipos directivos, docentes, personal administrativo y familias. Este proceso permite abordar la simplificación desde las necesidades de quienes realizan los trámites.

Entre las prioridades destacan avanzar hacia el dato único, evitar solicitudes repetidas de información y ordenar la documentación que la Administración exige a los centros, incluidas las programaciones.

La revisión contempla también gestiones que afectan a las familias, como la matrícula o las solicitudes de becas y comedor. A esta línea se suma el Consejo Escolar de Aragón, que incorpora en sus informes la revisión de la carga burocrática de las propuestas normativas, examinando si los anexos y documentos pueden simplificarse antes de su aprobación.

La participación de la red de formación aragonesa en Albacete refuerza este trabajo compartido, impulsado por el Servicio de Formación e Innovación: ofrecer una formación conectada con las aulas, acompañar a la comunidad educativa y facilitar las condiciones para que el profesorado pueda dedicar más tiempo a enseñar y atender al alumnado.