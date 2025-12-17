Aragón pide autorización a la UE para vacunar a otras 30.000 vacas ante los brotes de Dermatosis Nodular en Francia

Archivo - Vaca, ganado, feria, vacuno - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, junto con el Ministerio de Agricultura, ha solicitado a la Comisión Europea autorización para vacunar a otras 30.000 vacas, correspondientes a la cabaña bovina de tres Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) fronterizas con Francia --Boltaña, Jaca y Sabiñánigo--, ante los brotes de Dermatosis Nodular Contagiosa que se están detectando en el sur del país vecino.

Estas vacunaciones se sumarían a las que ya llevan semanas realizándose en tres de las OCAs limítrofes con Cataluña --Castejón de Sos, Tamarite de Litera y Graus--, para las que el Gobierno autonómico ha dispuesto de 80.000 dosis, tras los brotes registrados en la provincia de Gerona, ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza.

"Con estas tres OCAs complementamos y hacemos una barrera con las otras tres que ya empezamos a vacunar hace aproximadamente mes y medio", ha añadido.

La medida tiene un carácter exclusivamente preventivo y responde a la necesidad de adelantarse a una posible llegada de la enfermedad, reforzando así la protección de la cabaña ganadera y garantizando la seguridad sanitaria del territorio y de un sector estratégico para el Pirineo oscense.

Lanza ha apuntado que la casuística en las tres OCAs es "un poco diferente" a las limítrofes con Cataluña, ya que se trata principalmente de vacas nodrizas, muchas de las cuales están todavía en las pardinas, con lo que la vacunación será "un poco más difícil", aunque ha confiado en la "buena disposición" de los ganaderos para que el proceso se complete "sin ningún problema".

Ha asegurado que la vacunación marcha "francamente bien", con la previsión de que finalice hacia final de mes o a principios de 2026, dado que "la vida se ha ralentizado un poco" ante la llegada de la época navideña y es "un poco más complicado".

En cuanto a las 30.000 dosis para las OCAs de Jaca, Sabiñánigo y Boltaña, la directora general ha señalado que España ya tiene suficientes vacunas acumuladas, por lo que sólo falta la autorización de Bruselas, que esperan que llegue en una semana, para empezar a administrarlas "a partir de Reyes".

UNA BARRERA CON FRANCIA

El objetivo es crear una barrera con Francia, donde el virus está "a las puertas" de Aragón, como la que se creó con Cataluña, que puede ir variando en función de la dinámica de la enfermedad, que es muy contagiosa para el ganado bovino, aunque ha confiado en que "ojalá se pare" y no haya que ampliar a ninguna OCA más. "La única manera de prevenir es haciendo una barrera sanitaria mediante la vacunación", ha recalcado.

"Vamos a aprovechar que en esta enfermedad tenemos vacunas, no así en otros que tenemos ahora también, y tenemos que aprovechar la oportunidad que nos dan: vacunar, evitar y agradecer a su vez a los ganaderos que vacunan, porque también a ellos les supone unas pequeñas trabas de movimiento y están haciendo un favor al resto de los ganaderos", ha reiterado.

Es el Ministerio el que compra las vacunas y las proporciona a las Comunidades Autónomas, que pagan la inoculación a los veterinarios que las administren una vez la Comisión Europea dé permiso.

Como parte del dispositivo informativo y de acompañamiento al sector, Aitziber Lanza y el jefe de servicio de Sanidad Animal, Enrique Novales, visitarán el próximo martes las OCAs de Sabiñánigo, Jaca y Boltaña, donde mantendrán encuentros con los ganaderos para explicar en detalle la campaña de vacunación, resolver dudas y trasladar un mensaje de tranquilidad.