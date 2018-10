Aragón, pionero en apostar por la coordinación entre profesionales para evitar adopciones con problemas

Publicado 28/09/2018 12:01:43 CET

ZARAGOZA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aragón acogerá en noviembre las I Jornadas 'Abandono, adopción y riesgo. Debate sobre diagnósticos y terapias reparadoras', con las que se convertirá en la Comunidad autónoma pionera en apostar por la coordinación de profesionales de distintas disciplinas para evitar que se produzcan adopciones en las que los niños presenten problemas derivados de las mismas.

La jefa del Servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), María José Bajén; la presidenta de la Asociación de Familias Adoptantes de Aragón (AFADA), Mercedes Navarro, y el psicólogo y miembro fundador de AFADA, Gabriel Gómez, han presentado este viernes, en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, estas jornadas, que tendrán lugar el 16 y 17 de noviembre en la capital aragonesa.

Bajén ha comentado que el porcentaje de adopciones fallidas o rotas en Aragón es "ínfimo", pero existe, por lo que es necesario apostar por la coordinación profesional para que los padres cuenten con las herramientas adecuadas para que puedan diagnosticar qué les ocurre a sus hijos.

En este sentido, Gabriel Gómez ha explicado que en torno al "20 o 25 por ciento de los padres adoptivos observan problemas en sus hijos a los que no saben cómo responder" y que pueden estar derivados del mismo proceso de adopción o de vivencias anteriores. "Muchas familias se muestran desconcertadas ante conductas problemáticas", ha asegurado.

Asimismo, este psicólogo ha considerado que "los agentes implicados en estos procesos, tanto de Sanidad, Servicios Sociales y Psicología como de Pedagogía o Educación, y las familias, no estamos coordinados y no trabajamos en red como debería ser ni, a veces, participamos de los mismos criterios".

Para romper con esta realidad, desde el IASS Y AFADA, en colaboración con el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y Obra Social 'la Caixa', han decidido organizar estas jornadas, con las que "queremos reunir a los agentes implicados en la salud mental y social de estos menores" para que "todos tomemos nota, aunemos criterios diagnóstico, trabajemos para lograr métodos de intervención eficaces y seamos capaces de trabajar coordinados y en colaboración con las familias", ha apuntado Gómez.

"Estas familias inician una andadura en busca de ayuda y, generalmente, se sienten defraudados y solos porque los profesionales no les estamos dando respuesta a sus problemas", ha aseverado, al tiempo que ha añadido que los padres "quieren y exigen saber qué les pasa a sus hijos, cómo ayudarles y nos piden unos criterios para diagnosticar su caso y modelos de intervención eficaces".

PÚBLICO

El encuentro está dirigido a profesionales implicados en estos procesos como psiquiatras, psicólogos, enfermeros especializados en salud mental, pediatras, médicos y enfermeros de familia, trabajadores sociales, servicios de protección de la infancia y docentes, así como instituciones, entidades y asociaciones vinculadas.

La presidenta de AFADA, Mercedes Navarro, ha insistido en que los padres adoptantes necesitan "apoyo e implicación" por parte de los expertos en menores. Por ello, "pedimos respeto hacia nuestros hijos y, sobre todo, que no se les estigmatice por el hecho de que hayan llegado a nuestras vidas mediante una adopción".

Navarro ha explicado que las jornadas reunirán a expertos nacionales e internacionales en distintas disciplinas como Educación, Sanidad o Trabajo Social, entre otras, para que debatan sobre temas que afectan a las familias que deciden adoptar y sobre comportamientos que podrán observar en sus hijos.

"Queremos abordar la complejidad de las manifestaciones que presentan algunos menores adoptados que han sufrido adversidad temprana", ha comentado la presidenta, quien ha hecho hincapié en la palabra "apego", un término que "centrará estas jornadas", con el objetivo de "conocer qué es y darle la importancia que tiene el trastorno de apego".

PONENCIAS

Las jornadas se iniciarán el viernes, a las 9.15 horas, con una presentación por parte de la consejera autonómica de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, a quien le continuarán la psicóloga de la Asociación Cria Familia Adopción, Esther Grau, y Soledad Sánchez, del Servicio de Atención a la Infancia del IASS.

A las 10.15 horas, tendrá lugar la ponencia 'Adopciones que fracasan: los datos y sus implicaciones para la práctica profesional', con el catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla, Jesús Palacios, y la jefa del Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia del IASS, María José Bajén.

Tras una pausa, a las 11.45 horas, 'Teoría del apego. Alcance y trascendencia de un paradigma para la intervención con niños maltratos' mostrará la experiencia del profesor en el Institute of Group Anlysis, Arturo Ezquerro, en una ponencia presentada por el psicólogo Gabriel Gómez.

Como última charla antes del mediodía, se ofrecerá 'Psicoterapia focalizada en los vínculos. Intervención terapéutica en los trastornos de apego', de la mano del jefe del Hospital de día Ponzano, Diego Figuera.

INVISIBLE

El apego seguirá protagonizando la tarde con el taller 'Los efectos de sentirse invisible. Cómo trabajar con problemas de apego temprano y negligencia extrema'. La actividad, presentada por el jefe del Servicio de Psiquiatría del Sector Zaragoza I, Vicente Rubio, contará con la intervención de la directora del Instituto INTRA-TP, Dolores Mosquera.

A continuación, mesa redonda sobre psicopatología con la psiquiatra del Hospital Universitario de Santa María de Lleida, Iolanda Batalla; la pediatra de la Unidad del Niño Internacional del Hospital la Fe de Valencia, Gemma Ochando; y el jefe del Servicio de Psiquiatría del Sector Zaragoza I, Vicente Rubio.

La jornada del sábado arrancará con la mesa 'Iniciando la atención', con la representante de la Asociación Aragonesa de Pediatría de Atención Primaria, Nuria García; la profesora titular de la Universidad de Zaragoza, Gloria Bueno; la psiquiatra del Hospital de Día Lozano Blesa, Isabel Irigoyen; y la psiquiatra del Sector II de Zaragoza, Tatiana Simal.

El psicólogo de Fairstart Foundation, Niels Peter Rygaard, impartirá la conferencia magistral 'The neurological, emotional and cognitive development in adoptees deprived before adoption'. Asimismo, a continuación, colaborará en la mesa 'Reflexiones sobre enfoques explicativos y terapéuticos' junto a otros profesionales.

Por último, se ofrecerá una serie de conclusiones y propuestas derivadas de ambas jornadas de la mano del coordinador de Salud Mental en la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón, José Manuel Granada; María José Bajén y Mercedes Navarro.

DATOS

La jefa del Servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia del IASS, María José Bajén, ha mostrado algunos datos relacionados con la adopción en Aragón, donde entre los años 2000 y 2017, se ha producido 621 adopciones nacionales --niños procedentes de España-- y 1.681 internacionales.

En concreto, en 2017, se produjeron 62 solicitudes de adoptantes nacionales, de las que finalmente se dieron 27. En cuando a la adopción internacional, se dieron 37 solicitudes, de las que se efectuaron 5. "En lo que llevamos de 2018, ha habido 48 solicitudes de familias que quieren adoptar en la modalidad nacional y 25 en internacional", ha detallado.

Por otro lado, ha afirmado que el IASS, dentro de su programa de Adopción y el Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia, tiene entre sus objetivos "potenciar los recursos de apoyo entre las familias, así como articular un proceso de acompañamiento en la búsqueda de adopción".

"También potenciar la investigación sobre la evolución de los trastornos del vínculo en la infancia durante el proceso adolescente y dar a conocer los procesos específicos de adopción y ajustar la atención a los mismos", ha declarado Bajén.