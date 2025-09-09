Aragón premia a seis empresas del sector de la agroalimentación, que genera más de 20.000 puestos de trabajo

El presidente Azcón participa en la Iª Edición de los premios Agroalimentarios de Aragón. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

PASTRIZ (ZARAGOZA), 9 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón ha celebrado este martes en el Palacio de La Alfranca la gala de entrega de los I Premios Agroalimentarios de Aragón, en la que se ha reconocido la trayectoria, innovación y compromiso de seis empresas y entidades que representan la diversidad y fortaleza del sector agroalimentario aragonés, que da empleo a más de 20.000 personas en la Comunidad.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha clausurado este acto subrayando en su intervención la importancia de reconocer con estos galardones a "un sector económico que genera más de 20.000 puestos de trabajo en nuestra Comunidad, el 11% de la riqueza que se genera".

Más de 200 invitados, entre ellos profesionales, cooperativas, empresas y representantes institucionales, han asistido a un acto que se enmarca en el Plan de la Agroalimentación de Aragón 2025-2028, la hoja de ruta diseñada por el Ejecutivo autonómico para reforzar la competitividad del sector y consolidar la imagen de los Alimentos de Aragón en España y en los mercados internacionales.

El presidente Azcón ha destacado además el compromiso del Ejecutivo con la promoción del sector: "El sector primario para una comunidad autónoma como Aragón, donde el territorio es importante, donde hablar de despoblación es nuestro día a día, sería muy diferente si no hubiera empresas, si no hubiera ganaderos y que menos que reconocer ese trabajo que hacéis desde el Gobierno de Aragón".

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, también ha resaltado la importancia de estos galardones: "Con estos premios reconocemos talento, esfuerzo e innovación, y reafirmamos el compromiso del Departamento de seguir acompañando al campo a toda la cadena de valor en los retos que tenemos por delante.

Los premios nacen con vocación de permanencia y desde mañana mismo el Departamento abre el plazo para recibir propuestas de nuevas candidaturas de cara a la edición del próximo 2026.

El Premio al Emprendimiento e Innovación ha recaído en Vidrio Fruits; el Premio a la Creación de Contenidos y Divulgación, en Enjoy Zaragoza; el Premio a la Investigación Agroalimentaria, en Fertinagro Biotech; el Premio a la Empresa Artesana Alimentaria, en M de Molina; el Premio a la Iniciativa Ecológica y Sostenible; y el Premio Especial del Sector, al Grupo Costa.