Aragón presentará "pronto" su propia propuesta de organización conjunta de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030

Presentará "pronto" su propia propuesta de organización de los Juegos Invierno de 2030

ZARAGOZA, 29 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón presentará "pronto" su propia propuesta de organización de la candidatura olímpica a los Juegos de Invierno de 2030, dentro del proyecto conjunto con Cataluña, "en igualdad", y bajo la dirección del Comité Olímpico Español (COE), ha avanzado este martes el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán.

"Vamos a presentar nuestra propia alternativa para decir al COE cómo creemos que se tienen que organizar los Juegos de Invierno y cómo realizar una adecuada distribución de las pruebas", ha anunciado Lambán, para advertir: "No vamos a suscribir el documento que se nos hizo llegar ayer".

La Comunidad Autónoma de Aragón promoverá "una propuesta más justa y equilibrada", ha aseverado Lambán, quien ha hecho notar que "Aragón tiene tantas o mejores condiciones que Cataluña para desarrollar las pruebas" y ha recordado que Aramón "ha hecho importantísimas inversiones". Aragón va a "pelear hasta el final" para que "el equilibrio se restituya y los Juegos de Invierno sean en pie de igualdad".

El jefe del Ejecutivo aragonés no ha desvelado el contenido de su propuesta, precisando que Aragón no hará un planteamiento "que trate de beneficiar a Aragón de manera exagerada sobre Cataluña", sino que será "razonable y aceptable por todas las partes", siempre buscando "el diálogo y el acuerdo".

El presidente del Ejecutivo aragonés ha considerado que "tiempo para pergeñar la candidatura debe haberlo" y, además, "las prisas no son buenas consejeras". Ha recordado que la Generalitat tiene la intención de convocar referéndum en los valles del Pirineo catalán para conocer la opinión de los habitantes sobre la candidatura.

OPORTUNIDAD PARA ARAGÓN

Ha dejado claro que los Juegos de Invierno de 2030 son "una oportunidad para Aragón y, particularmente, para el Pirineo", por lo que el Gobierno autonómico seguirá "luchando hasta el final" para conseguirlo.

Ha aseverado que "tiene que producirse en condiciones de igualdad entre las dos comunidades autónomas en todos los terrenos y en términos de equilibrio a la hora de repartir las pruebas y las oportunidades que los Juegos de Invierno deparen".

En el momento actual, ha continuado Javier Lambán, "Aragón considera que el reparto de pruebas no es equilibrado". Para el presidente aragonés "es fundamental que todo el Pirineo se vea beneficiado por los Juegos en las distintas estaciones del mismo Pirineo aragonés y eso no ocurre -con la propuesta actual--, como sí parece que va a ocurrir en Cataluña".

A juicio de Lambán, con la propuesta actual "la envergadura deportiva de las distintas modalidades favorece claramente a Cataluña", además de que "antes de cerrar un acuerdo ha de concretarse otro tipo de cuestiones relevantes, como el nombre de la candidatura y todos los aspectos técnicos, organizativos y de comunicación", de forma que "no se puede dar el visto bueno a una parte sin que estén claras las demás".

El jefe del Ejecutivo regional ha recordando que el Gobierno central "garantizó que Aragón estaría en pie de igualdad con Cataluña" porque este es "un proyecto de España liderado por el Ejecutivo de España y el COE, no un proyecto de Aragón ni de Cataluña".

"Aragón, --ha agregado-- además de pensar en el interés nacional, piensa de manera más concreta en el interés de la Comunidad en su conjunto, en la potenciación del nombre de Aragón en el mundo y, sobre todo, en que era una magnífica oportunidad para promocionar el Pirineo, para hacerlo más atractivo y para aprovechar mejor las inversiones de Aramon y la profesionalidad, el talento y las vocaciones que existen y que nos sitúan en una posición inmejorable".

CARTA DEL COE

"No vamos a firmar el documento que se nos hizo llegar" con la propuesta de distribución de las pruebas planteada por la Generalitat de Cataluña, ha manifestado Lambán, quien ha aseverado que la organización de los Juegos no puede ir "en detrimento" de ninguna de las dos partes.

En los últimos días "se han precipitado los acontecimientos", ha explicado Lambán, quien este lunes ha recibido una carta del presidente del COE, Alejandro Blanco, para convocarle a una reunión en la sede del Comité este viernes con un representante de la Generalitat catalana. Ha dejado claro que el Gobierno de Aragón no asistirá a la reunión.

Esta reunión está convocada para "dar el visto bueno a los avances que se han producido en la Comisión Técnica", que "dicho sea de paso no pudo terminarse porque la parte catalana se levantó de la mesa y Aragón entendió que se convocaría otra para seguir avanzando".

La carta del COE recoge una propuesta de distribución de las modalidades y disciplinas deportivas entre los Pirineos aragonés y catalán, y las ciudades de Barcelona, Zaragoza y Jaca.

"Lo miramos, más o menos ya lo conocíamos; sabemos en qué estaciones pretende Cataluña centrar sus Juegos, que no figura en ningún documento, y decidimos darnos tiempo para pensar y ver el siguiente paso, siempre en la línea de hacer posible, al final, que la candidatura sea de éxito, pero cumpliendo los requisitos: Que sea en pie de igualdad entre las comunidades y que el reparto de pruebas sea equilibrado".

Lambán ha comentado que el presidente del COE comunicó al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, que el Comité no ha filtrado ninguna propuesta.

CONSENSO

El Gobierno de Aragón ha hablado con los principales responsables de los grupos políticos de la Comunidad Autónoma y, "a excepción del presidente del PP, Jorge Azcón, que está de viaje y no hay forma de poder localizarle en su oficina", ha llegado a la conclusión de que "Aragón no puede aceptar unos Juegos con un reparto desequilibrado".

La Comunidad "sigue manteniendo una altísima unanimidad política" en torno a los Juegos de 2030, ha destacado Lambán, apuntando que 58 de los 67 diputados de las Cortes regionales apoyan la celebración de los Juegos, y de los restantes, ha dicho, "Podemos está en una posición de abstención y CHA e IU están en principio reacias a apoyarlos".

"Considero que ha llegado el momento de la política, de que estos temas se acuerden en el ámbito político y no de manera separada, sino que todo ha de acordarse al unísono, de manera simultánea: Por eso vamos a pelear". Ha dicho que no ha hablado -últimamente-- con Pedro Sánchez sobre este asunto y no ha descartado una nueva reunión técnica.