Aragón recibe la primera sentencia favorable contra la Delegación del Gobierno de Ceuta al trasladar un menor extranjero

Gobierno de Aragón - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha informado de que la comunidad autónoma ha recibido la primera sentencia judicial favorable en contra de la resolución de la Delegación de Gobierno de Ceuta por el traslado a territorio aragonés de un menor extranjero no acompañado.

La sentencia del Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta argumenta que la Delegación del Gobierno en Ceuta "tomó la decisión sin motivación" y por tanto anula el traslado de un menor no extranjero no acompañado a Aragón al llevarse a cabo "con criterios arbitrarios, no suficientemente motivados, dejando a la comunidad autónoma en una situación de indefensión".

Al respecto, Vaquero se ha preguntado "por qué se hace ese traslado a Aragón y no a otras comunidades autónomas, como pudiera ser Cataluña u otra comunidad autónoma".

En la misma sentencia se ordena "retrotraer el procedimiento al momento previo a la resolución y justificar en todo caso los motivos por los que se decide que este traslado, que en ese momento fue impuesto, se debería de producir a Aragón".

La sentencia no es firme y cabe presentar recurso en el plazo de quince días, pero "sigue el mismo espíritu y motivo" de otras sentencias conocidas en la Comunidad Autónoma de Valencia, ha comentado la vicepresidenta.

NO VARÍA

En rueda de prensa, Vaquero ha dejado claro que la situación del menor "se mantiene y no varía hasta que la sentencia sea firme" para incidir en que el Gobierno de Aragón cumplirá el fallo de la sentencia definitiva, ya sea ratificándose en estos términos o en otros distintos.

Ha recordado que la posición procesal del Ejecutivo de Aragón es esta cuestión se inicia con la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley que modificaba la Ley Orgánica de Extranjería al considerar que era "inconstitucional" porque no podía modificar una ley orgánica y además invadía competencias de la comunidad autónoma.

"Por lo tanto, además de recurrir como inconstitucional ese Real Decreto-Ley, también anticipamos que recurriríamos todas y cada una de aquellas medidas y de aquellas acciones que se llevaran a cabo en desarrollo de ese Real Decreto-Ley. Y este es el caso de la resolución de la Delegación del Gobierno de Ceuta con este menor", ha razonado.

Mar Vaquero ha arremetido contra "este reparto" que hace el Gobierno de España "faltando a los principios de igualdad y solidaridad, y que conculca gravemente el Estado de Derecho y la Constitución en el ámbito de los derechos y de las libertades de los extranjeros".

A su parecer, también rezuma "xenofobia" porque los criterios de reparto excluían a Cataluña y País Vasco de la llegada de estos menores no acompañados, "en su caso adultos, para, utilizando criterios hechos a medida, una vez más, al dictado de un prófugo de la justicia, elaborar reales decretos leyes que modifican leyes orgánicas y que, lo más grave, suponen una conculcación del principio de legalidad del Estado de Derecho, la convivencia y la igualdad que debe primar en este tipo de decisiones".

"FALTA DE HUMANIDAD"

Para Vaquero esta forma de proceder suponía "imponer una reubicación forzosa de los menores no acompañados y utilizando la vulnerabilidad como moneda de cambio para obtener el apoyo de sus socios independentistas". Asimismo, ha criticado que se aplicara una "falta total de humanidad a los menores tratados como paquetes de ida y vuelta, como se está viendo, y si hay que revertir una sentencia cuando sea firme supondrá nuevos traslados como si fueran mercancías de una comunidad autónoma a otra".

La vicepresidente ha confiado en que la justicia sirva para "poner sentido común y hacer respetar el principio de la igualdad a un gobierno que demuestra que está dispuesto a tensar todas las costuras de la democracia, del Estado de Derecho y forzar la Constitución con tal de mantenerse en La Moncloa".

INTERÉS DE SÁNCHEZ

Mar Vaquero ha argumentado que tanto en esta legislatura como en la anterior se interpusieron estos recursos porque para el Gobierno de Aragón "siempre ha sido prioritario el interés superior del menor, pero para el Gobierno de España lo prioritario ha sido el interés superior de Pedro Sánchez, del adulto Pedro Sánchez", ha comparado.

"Por lo tanto, lamentablemente esto es un reflejo del tratamiento totalmente deshumanizado que el Gobierno de España está dando a los inmigrantes", ha criticado.

MÁS PRUEBAS

Sobre las pruebas para confirmar la edad de los menores que lleva a cabo el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), Vaquero ha explicado que desde octubre de 2019 hasta 2026 la estadística revela que eran mayores de edad un 77% de las 222 pruebas de determinación que se hicieron, mientras que el 22,97%, un total de 51 casos, eran menores.

Ha asegurado que estas pruebas se seguirán solicitando a la Fiscalía que es quien da la orden de llevarlas a cabo porque así consta en el pacto de gobierno PP-Vox, que incluye el incremento de presupuesto para el IMLA para acometer un aumento de las pruebas de determinación de edad. Ha reconocido que conlleva un coste económico que figura en un informe con el número de profesionales que intervienen en realizar estas pruebas, el tiempo y el importe que tiene.

Ha subrayado que ya había un compromiso de incrementar esas pruebas de determinación de la edad, porque "hay una absoluta deslealtad y falta de transparencia en el Gobierno de España" al no haber colaboración con la comunidad autónoma para poder determinar con claridad cuál es la edad de estas personas.

Así, la decisión de solicitar "más o menos pruebas" es competencia del vicepresidente, Alejandro Nolasco (Vox) que es quien tiene las competencias en su Consejería y al tener la dirección política "decidirá, pero ya está previsto el incremento en el IMLA porque es proporcional al incremento de deslealtad, falta de transparencia y de rigor en el gobierno de España", ha apuntado.

Precisamente, este miércoles, Nolasco ha anunciado que se solicitará pruebas forenses de edad a todos los menores extranjeros no acompañados que sean enviados forzosamente a Aragón por el Gobierno de España tras detectar un caso de fraude hace unos días cuando se determinó que uno de ellos ronda los 20 y no los 13 años.

Mar Vaquero ha preferido no aportar más datos de este menor o de otros a los que se hayan solicitado pruebas para incidir en que los criterios de reparto de menores a las comunidades autónomas "está claro que se hizo simplemente para beneficiar a Cataluña y País Vasco a quienes se les excluyó de este reparto en ese real decreto forzando los criterios, claramente, para beneficiarlos de unos reales decretos ley dictados por un prófugo de la justicia para hacerlo a medida".

A ello ha lamentado el "trato a estos menores como si fueran paquetes o bultos, sino además también con un claro sesgo de xenofobia" al no querer que a otras autonomías lleguen menores no acompañados y "se fuerce para mantener al señor Sánchez en el poder este tipo de criterios provocando una total falta de igualdad al resto de las autonomías", ha zanjado.