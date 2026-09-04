Aragón reclama a Diana Morant financiar las plazas adicionales de Medicina en la UZ y aumentar las de Enfermería

La directora general de Universidades del Gobierno de Aragón, María Luisa Feijóo - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Universidades del Gobierno de Aragón, María Luisa Feijóo, en representación de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha reclamado este jueves al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades --que dirige Diana Morant-- que garantice la "sostenibilidad financiera de las plazas adicionales del Grado de Medicina" suprimidas a partir del curso 2026/27 en las universidades públicas españolas, así como "asegurar su continuidad en los próximos cursos académicos".

Ha sido en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria cuando la directora general ha hecho referencia, en ruegos y preguntas, a la decisión anunciada el pasado mes de julio del Ministerio de Sanidad de suprimir la financiación extraordinaria destinada al incremento de plazas del Grado de Medicina, una medida que afecta a las 20 plazas públicas adicionales de primer curso implantadas en la Universidad de Zaragoza --también a las 5 plazas de tercer curso de Huesca-- y que habían contado con financiación nacional durante los tres últimos cursos.

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, no ha respondido a la pregunta y ha emplazado al Departamento de Educación a plantearla por escrito, con lo que este mismo viernes se ha procedido a enviar una carta con las demandas de Aragón que queda, por tanto, a la espera de contestación.

Feijóo cuestiona la "sostenibilidad de seguir ampliando la oferta de plazas de Medicina sin contar con una financiación estable y suficiente que garantice su continuidad", más cuando, ha recordado, existe un consenso absoluto a nivel nacional sobre la necesidad de formar a más médicos para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público en un momento en el que miles de ciudadanos sufren las consecuencias de la falta de profesionales y el propio colectivo médico lleva meses denunciando el déficit estructural de facultativos.

En caso de no haberse reconsiderado la financiación de dichas plazas, ha avanzado la responsable de Universidades en el Gobierno de Aragón, se va a reclamar al Ministerio que gestiona Diana Morant que impulse "alguna medida compensatoria que evite que las Comunidades Autónomas asuman en solitario el coste de estas plazas ya ofertadas y con el alumnado matriculado", ya que, como ha recordado, el anuncio fue llevado a cabo cuando el proceso de admisión y matrícula para el curso que comienza este próximo lunes ya estaba prácticamente finalizado.

Asimismo, María Luisa Feijóo ha hecho constar en acta la solicitud del Gobierno de Aragón de que se impulse "un programa estable de financiación para los estudios de la rama sanitaria, especialmente para los grados en Medicina y Enfermería, que permita responder al incremento de la demanda, ampliar la oferta de plazas y reducir la presión existente sobre las universidades públicas".

GARANTÍA DE FINANCIACIÓN

Pese al "recorte ejecutado" por el Ministerio, el Gobierno de Aragón ha garantizado que todos los estudiantes matriculados en la Universidad de Zaragoza puedan cursar sus estudios con absoluta normalidad, puesto que ha sido el propio Ejecutivo autonómico quien ha asumido la totalidad del coste derivado de una decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad para evitar que los alumnos y la Universidad de Zaragoza paguen las consecuencias de este "incumplimiento" del Gobierno de España.

El Gobierno de Aragón mantiene una apuesta firme por reforzar la formación médica pública y ha impulsado un importante incremento de la oferta del Grado de Medicina, con la ampliación de plazas en la Universidad de Zaragoza y la implantación del Grado completo de Medicina en el campus de Huesca y de los nuevos estudios en el campus de Teruel; éstas y otras medidas de la DGA tienen como objetivo de formar a más profesionales y contribuir a paliar la escasez de médicos que afecta a toda España.