Aragón recupera el Rally Internacional Hospederías, una cita de referencia del coche clásico

Moncada y Bernad, en primer plano, junto con otros organizadores del Rally. - FABIAN SIMON

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aragón recupera el Rally Internacional Hospederías de Aragón. Tras diez años de ausencia, esta cita de referencia del coche clásico hará escala en cuatro establecimientos de la Red de Hospederías de Aragón.

El director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, y el presidente de la Asociación Aragonesa de Clásicos Deportivos (AACD), José Manuel Bernad, han presentado este martes la novena edición de esta cita imprescindible de los amantes de los vehículos clásicos de alto nivel.

El evento, de carácter turístico y no competitivo, cuenta con el respaldo de Turismo de Aragón, como una de las actuaciones enmarcadas en la promoción y revitalización de la Red de Hospederías.

El Rally Internacional Hospederías de Aragón celebró ocho ediciones entre 2007 y 2015 y vuelve en 2025 como "escaparate de turismo, cultura y patrimonio, con el objetivo de difundir las Hospederías de Aragón, los paisajes y el patrimonio de la comunidad autónoma a través de una selección de automóviles de gran valor histórico", ha indicado Moncada.

La cita volverá a reunir a algunos de los vehículos clásicos más exclusivos del panorama nacional e internacional, recorrerá cerca de 900 kilómetros por algunos de los enclaves más singulares de Aragón y hará escala en cuatro establecimientos de la Red de Hospederías: el Monasterio de Rueda, La Iglesuela del Cid, el Mesón de la Dolores y San Juan de la Peña.

Además, incluirá un paso especial por Motorland Aragón, donde los participantes podrán disfrutar de su trazado en tandas de exhibición.

La recepción de los equipos está prevista para la tarde-noche del miércoles, 1 de octubre, en Mobility City, en Zaragoza, y la llegada de la última etapa tendrá lugar en el Hotel Híberus el sábado, 4. En esta ocasión se contará con una destacada representación de participantes internacionales.

"Serán 30 coches de todo el panorama internacional, con una presencia francesa muy importante. Recomiendo a todos los aragoneses que acudan a verlos porque no es habitual", ha detallado Bernad.

Entre los automóviles ya confirmados figuran piezas únicas como Aston Martin DB5, Pegaso Z103, Lancia Aurelia B20 GT, Volvo P1800, Maserati Kyalami, Facel Vega, Corvette C2, BMW 3.0 CS, diferentes Jaguar XK, exclusivas versiones del Porsche 911 y varios modelos Ferrari, entre ellos 330 GT y GTC, Testarossa, 308 GT4 y Dino 246.