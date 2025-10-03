Aragón reduce a la mitad la espera para valoración de discapacidad desde julio de 2024

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha confirmado este viernes que la lista de espera de las personas pendientes de que se les valore su discapacidad se ha reducido en un 50% desde julio de 2024, cuando alcanzó su pico máximo, con 12.508 solicitudes sin valorar, hasta las 6.283 actuales.

Así lo ha asegurado Susín en la presentación del II Plan de la Discapacidad de Aragón, "una hoja de ruta viva, diseñada para impulsar los derechos de los casi 120.000 aragoneses que conviven con la discapacidad en toda la Comunidad Autónoma", ha afirmado.

El documento se ha hecho público este viernes en un acto con unos 60 asistentes, entre los que se encontraban representantes de CERMI Aragón y de Plena Inclusión, de entidades sociales y también de distintos Departamentos del Ejecutivo.

"La redacción de este Plan nunca se ha entendido por un mero trámite, sino como una oportunidad para transformar la realidad de la discapacidad en Aragón", ha afirmado la Consejera, que ha recordado que la elaboración de este documento se recoge en la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón y supone "un avance en la promoción de la autonomía personal y la construcción de una sociedad más accesible e inclusiva".

Con la aprobación de este II Plan, con vigencia de 2025 a 2028, Aragón "avanza en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y garantiza cauces para su participación activa en la sociedad".

Susín también ha destacado el trabajo "mano a mano y desde la escucha activa" con todo el conglomerado social de la discapacidad: las entidades, las familias y los profesionales: gracias a esta colaboración el Plan recoge medidas y acciones que reconocen "la diversidad dentro del propio colectivo", ha señalado la titular de Bienestar Social y Familia.

Además, el documento incluye un detallado diagnóstico con datos estadísticos sobre la población con discapacidad en Aragón, tanto demográficos como respecto al acceso a un empleo, la educación o la salud.

ALREDEDOR DE 117.000 PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las últimas estimaciones sobre el total de aragoneses con discapacidad que tienen más de 6 años --con independencia de la tipología-- se cifra en el entorno de las 117.000 personas; de ellas, un 55% son mujeres y otro 45% son hombres, de acuerdo con el Resumen sobre discapacidad en Aragón correspondiente a los años del 2018 al 2021, el último disponible, y que recoge los indicadores de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2020).

Según esta investigación, los tipos de discapacidad con más prevalencia en Aragón se relacionan con la movilidad (53,8%), con dificultades para el día a día en la vida doméstica (43,8%), con los problemas de audición (31,7%) y con la capacidad de autocuidado (28,2%).

Tal y como ha detallado en la presentación del Plan la directora general de Igualdad de Oportunidades, María Victoria Alquézar, éste recoge 174 actuaciones que se estructuran en cuatro líneas estratégicas: disfrute de derechos, accesibilidad universal, salud y servicios sociales y educación y formación.

"El objetivo primordial", ha dicho Alquézar, "es mejorar la vida de las personas con discapacidad que viven en Aragón y de sus familias, facilitando su autonomía e independencia y trabajando en la igualdad de oportunidades".

De igual forma, el documento establece dos planes específicos enfocados en el empleo y en las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad que la directora general ha detallado: entre las medidas para favorecer la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo se encuentran el compromiso de asegurar el cumplimiento de las cuotas de reserva de empleo en empresas y administraciones públicas, el impulso al empleo protegido y la formación continua; la importancia de facilitar el emprendimiento mediante asesorías, financiación y apoyo técnico y también un refuerzo de las acciones centradas en la orientación laboral.

PROCESO

Con la presentación de este viernes concluye un proceso de elaboración que comenzó el pasado septiembre de 2024, una vez realizada la evaluación del Plan anterior, acotado para el período 2021-2024.

A continuación, se han constituido siete mesas de trabajo y el borrador que elaboraron fue sometido a deliberación ciudadana en junio de 2025.

Dentro del marco normativo que ha sustentado la elaboración del Plan constan el derecho foral aragonés y la Constitución Española --en especial el artículo 49-- y también la Convención Internacional de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Estrategia Europea 2021-2030.

Con la finalidad de promover el ejercicio pleno de derechos, la autonomía y la calidad de vida de todo el colectivo, este II Plan de acción integral para las personas con discapacidad supone "seguir avanzando, reforzando alianzas y consolidando políticas públicas que garanticen que ninguna persona se quede atrás, sea cual sea su circunstancia o su punto de partida", ha concluido la consejera Carmen Susín.