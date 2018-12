Aragón es referente en la investigación para el cultivo del pistacho en España

Publicado 02/12/2018 10:30:41 CET

ZARAGOZA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Estación Experimenta Aula Dei (EEAD) del CSIC han desarrollado un método de producción rápida de plantones de variedades comerciales de pistacho mediante el cultivo in vitro. Los protocolos de esta técnica son fruto de su investigación y únicos en el mundo siendo propiedad del CSIC.

Según han explicado en una nota de prensa desde la Estación Experimenta Aula Dei (EEAD) estas técnicas están siendo comercialmente aplicadas en viveros de toda España y países como Portugal, Gracia, Italia y Perú ya han demostrado interés por estas técnicas.

El investigador Juan Antonio Marín y su grupo 'Biología del Desarrollo y Material Vegetal en Frutales' de la citada instalación científica han concebido estas técnicas que están siendo aplicadas por las empresas viveristas con las correspondientes licencias y soporte técnico.

Las técnicas de micropropagación desarrolladas por estos investigadores producen patrones clonales selectos, sanos y uniformes, que potencialmente pueden proporcionar una cantidad ilimitada de plantas por la multiplicación masiva. Además, el cultivo in vitro de variedades habilita el injertar directamente el extremo superior del tallo sobre patrones juveniles, permitiendo una producción más rápida de los plantones.

Marín ha explicado que el objetivo es solucionar la falta de plantas de pistacho para cubrir la gran demanda existente por el interés creciente de este cultivo de regadío, pero que ofrece resultados satisfactorios en secano, donde es uno de los más rentable que no sean extremos, pero que no entra en producción hasta los cinco años de su plantación y esta no es plena hasta los siete y es muy difícil su propagación.

Las técnicas desarrolladas por los investigadores de la Estación Experimental de Aula Dei ofrecen la selección y propagación de árboles cuyo comportamiento en campo ya pueden conocer y que pueden poseer características deseables, como la adaptación a suelos y climatología determinadas, obteniendo plantas uniformes, de tamaño y vigor.

Además, al controlar las condiciones ambientales es posible realizar injertos independientemente de la estación, obteniendo plantas todo el año de una calidad superior y uniforme.

TRANSFERENCIA AL SECTOR

El grupo de investigación dentro de sus actividades de transferencia y para trasladar información técnica al sector, ha coordinado recientemente un curso sobre el cultivo del pistacho, centrado en la poda del pistachero en las diferentes etapas del cultivo, que ha tenido lugar en el Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial, Ibercide, en Cogullada, Zaragoza.

El curso, que estaba dirigido a productores, podadores, estudiantes de Agronomía y a todas las personas interesadas en conocer este tipo de poda, ha registrado una gran asistencia.

Al ser impartido al comienzo de la temporada de poda, permitirá a los participantes aplicar los nuevos conocimientos inmediatamente después en sus propios árboles. La poda del pistachero tiene una importancia fundamental en la conducción del árbol durante los primeros años, así como para asegurar la máxima producción cuando alcanza la edad. Sus características singulares, lo distinguen de otros frutales.