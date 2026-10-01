Aragón refuerza el dispositivo de emergencias ante la ampliación del aviso naranja a toda la provincia de Teruel

Aviso naranja por lluvias de este jueves 1 de octubre. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha reforzado el seguimiento del episodio de lluvias y tormentas previsto para este jueves después de que el aviso naranja por lluvias se haya ampliado a toda la provincia de Teruel. Se mantienen también los avisos amarillos por lluvias en la provincia de Huesca y la Ribera del Ebro y por tormentas en la mayor parte de la comunidad autónoma.

Ante esta situación, el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) permanece activado en fase de alerta y todos los efectivos del Centro de Emergencias 112 Aragón y de Protección Civil están preparados para responder ante cualquier incidencia que pueda producirse.

El Centro de Emergencias 112 Aragón mantiene un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y está en contacto con las comarcas, los ayuntamientos y los organismos implicados para facilitar la coordinación y la adopción de las medidas preventivas que puedan resultar necesarias.

La activación del PROCIFEMAR permite reforzar la vigilancia del episodio, anticipar la movilización de los recursos y mantener preparados los mecanismos de coordinación entre las administraciones y los diferentes servicios que forman parte del sistema aragonés de protección civil. La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de la posibilidad de chubascos fuertes o muy fuertes en el este peninsular, que podrían ir acompañados de tormentas, granizo y fuertes rachas de viento.

Las precipitaciones pueden provocar inundaciones locales súbitas en zonas bajas, arroyos, barrancos y ramblas, por lo que se recomienda extremar la precaución y seguir en todo momento la información difundida a través de los canales oficiales.

ES-ALERT EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

El ES-Alert ha vuelto a sonar este jueves en los teléfonos móviles de los ciudadanos de la vecina Comunidad Valenciana ante la alerta roja por lluvias y tormentas en las provincias de Castellón y Valencia.En concreto, según se indica en el mensaje, ante la activación de alertas meteorológicas de nivel rojo por lluvias en el interior norte y litorales de Castellón y litorales de Valencia, "existe una situación de peligro extraordinario".

Tal y como señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a partir de las 14.00 horas comenzarán los avisos de nivel naranja y la activación de nivel rojo a partir de las 18.00 horas en zonas del interior de Castellón muy próximas a la provincia de Teruel.

RECOMENDACIONES

El 112 Aragón recomienda a la ciudadanía permanecer atenta a las predicciones meteorológicas y a los avisos oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a cauces, barrancos, ramblas, torrentes o zonas que puedan inundarse.

En caso de encontrarse en una zona expuesta, es importante localizar los puntos más elevados y dirigirse hacia ellos si aumenta el nivel del agua. Nunca se debe intentar atravesar a pie o en vehículo una zona inundada, un vado, un barranco o un tramo de carretera cubierto por el agua, ya que la corriente puede arrastrar tanto a las personas como a los vehículos.

Dentro de edificios y viviendas, se aconseja cerrar puertas, ventanas y salidas de ventilación, colocar los documentos importantes, los objetos de valor, el agua, los alimentos y los productos peligrosos en lugares elevados y desconectar el interruptor general de la electricidad si entra agua en el inmueble.

No se debe bajar a sótanos, garajes o zonas subterráneas ni permanecer en plantas bajas si el nivel del agua comienza a aumentar.Si se utiliza un vehículo, no debe estacionarse junto a ríos, barrancos, ramblas, torrentes o puentes.

Ante lluvias intensas, se recomienda circular preferentemente por carreteras principales y autopistas, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y, si la visibilidad es insuficiente, detenerse en un lugar seguro y señalizar correctamente la posición del vehículo.También se recomienda retirar del exterior de las viviendas aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua, evitar las actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad de la tormenta y no refugiarse bajo árboles, estructuras metálicas o elementos aislados.

En caso de emergencia, se debe llamar inmediatamente al 112, facilitar con claridad la ubicación y la información solicitada por el operador y seguir sus indicaciones. El teléfono 112 debe utilizarse únicamente ante situaciones de emergencia, no para solicitar información meteorológica o consultar el estado de las carreteras.

El Gobierno de Aragón y el 112 Aragón mantendrán informada a la ciudadanía sobre la evolución del episodio, los avisos meteorológicos y las posibles incidencias a través de sus canales oficiales y redes sociales.