Aragón refuerza su flota de seguridad y emergencias con 17 vehículos

Uno de los nuevos vehículos de Protección Civil. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha aprobado esta semana dos acuerdos por los que se autoriza al Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública, la contratación, mediante arrendamiento operativo, de tres todoterrenos para Protección Civil y 14 turismos para la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma.

Se incorporarán mediante 'renting' tres vehículos todoterreno con tracción 4x4 y equipamiento específico de emergencias, destinados al Servicio de Seguridad y Protección Civil.

El importe de licitación asciende a 208.804,80 euros (IVA incluido), con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para los próximos cuatro años.

Asimismo, se ha autorizado la contratación, también en régimen de arrendamiento operativo, de 14 turismos (siete radiopatrullas tipo 'Z', un todoterreno 4x4 y seis camuflados tipo 'K') para la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma. El importe de licitación es de 993.168,00 euros (IVA incluido), igualmente con cargo a los presupuestos autonómicos para los próximos ejercicios.

Ambas actuaciones permitirán renovar y modernizar los medios materiales de los servicios de emergencias y seguridad, facilitando la prestación de sus funciones en todo el territorio aragonés.