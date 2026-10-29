Aragón registra un aumento del juego presencial del 25,1% entre jóvenes de 14 a 18 años

Estadísticas de juego en jóvenes según la encuesta ESTUDES de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha alertado sobre los riesgos del juego y sus consecuencias personales, familiares y sociales con motivo del Día Sin Juegos de Azar, que se celebra este 29 de octubre. Han recordado que su prevención requiere la implicación del conjunto de la sociedad, tras registrar un aumento del 25,1% en su modalidad presencial entre estudiantes de 14 a 18 años.

Este dato relativo a 2025 supone un incremento frente a los resultados de 2023, cuando el porcentaje era del 21,6%, y se sitúa por encima de la media española (20,9%). En 2025, 151 personas iniciaron tratamiento en Aragón por adicciones comportamentales y, a 31 de diciembre de ese mismo año, 5.330 personas estaban inscritas en el Registro del Juego de Prohibidos de Aragón (REJUP), un 5,8% más que el año anterior.

Estos datos forman parte del informe del Día Sin Juegos de Azar de 2026, que han elaborado la Dirección General de Interior y Emergencias y la Dirección General de Salud Pública y recoge la evolución del juego en Aragón, las medidas normativas adoptadas y las actuaciones de prevención y atención.

Desde el Gobierno de Aragón consideran fundamentales las intervenciones preventivas dirigidas a familias, centros educativos, empresas y medios de comunicación para reducir los factores de riesgo y evitar que el juego de apuestas se normalice y sea más accesible, junto con medidas que actúen sobre los entornos físicos, sociales y normativos.

En esa tarea tienen un papel esencial las administraciones públicas, las entidades sociales y los ámbitos sanitario, educativo y familiar.

Según la encuesta ESTUDES de Aragón, el 10,9% de los estudiantes de 14 a 18 años jugó dinero por internet en 2025. La cifra se mantiene estable respecto a 2023 y está por debajo de la media nacional (13%). La prevalencia estimada de posible juego problemático en este grupo es del 4,5%, ligeramente superior al 4% de 2023 y similar a la media nacional (4,9%).

El riesgo es significativamente mayor entre los chicos: un 7,7% presenta indicadores compatibles con posible juego problemático, frente al 1,3% de las chicas. Entre la población de 15 a 64 años, la encuesta EDADES realizada en Aragón refleja que el 53,8% jugó a juegos de azar en 2024. Desde 2022 se mantiene una tendencia descendente, sobre todo en el juego presencial. La lotería es la modalidad presencial más utilizada y las apuestas deportivas son las más practicadas en línea.

De las 151 personas que iniciaron tratamiento por adicciones comportamentales en 2024, el 82,8% eran hombres y el 17,2% mujeres. Estas adicciones suponen el 9,7% del total de inicios de tratamiento. Las principales consecuencias referidas son los conflictos familiares (61,6%), los problemas económicos (53,6%) y los problemas de salud (34,4%).

La autoexclusión del juego es una de las principales herramientas de prevención. De las personas inscritas en el REJUP a cierre de 2025, el 86,67% eran hombres y el 13,33% mujeres. Además, el REJUP está interconectado con el registro estatal, lo que refuerza la protección de quienes deciden limitar su acceso al juego.

La labor de control también se ha intensificado. Durante 2025 se realizaron 1.453 inspecciones en materia de juego en Aragón, y en 2026 se ha aprobado el Plan de Inspección de Juego 2026-2030, orientado a prevenir problemas sociales derivados del juego y a proteger a los colectivos vulnerables. Asimismo, sigue en tramitación el nuevo Reglamento General del Juego de Aragón, que actualizará y unificará la regulación vigente.

En Aragón, la Dirección General de Interior y Emergencias tiene las competencias en materia de juego presencial, salvo los juegos de lotería estatal, que la ley reserva a la Sociedad de Loterías del Estado y a la ONCE.

Se encarga de garantizar las políticas de juego seguro, el cumplimiento de la normativa sobre publicidad y control de acceso y la protección de los colectivos más vulnerables. Por su parte, la Dirección General de Salud Pública impulsa las políticas de prevención, promoción de la salud y reducción de riesgos relacionados con las adicciones, incluidas las comportamentales.