El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos culpa a Puente del accidente: "Hago responsable al ministro"

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente- Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, José Trigueros, ha culpado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, del accidente de un AVE que ha chocado contra un Iryo en línea Madrid-Sevilla y que se ha saldado con al menos 30 fallecidos.

"No puede ser que nuestras infraestructuras estén dirigidas por gente incompetente, que debería ocuparse de su Ministerio y no de poner tuits. Es una vergüenza cómo están nuestras infraestructuras. Yo hago responsable al ministro", ha señalado en declaraciones a Europa Press José Trigueros, que también fue presidente del Instituto de la Ingeniería de España (IIE).

Aunque se haya comentado que la causa del accidente ha sido por un fallo humano, Trigueros ha advertido de que "si ese fallo se basa en el posible error humano ese protocolo está mal hecho". "No puede ser que en el siglo XXI se produzca un accidente de estas características. Yo siento vergüenza por la falta de mantenimiento y de control", ha sentenciado.

"La causa del accidente no es más que una, el fallo del sistema de seguridad de la línea. El fallo del LZB, un sistema de seguridad que parece ser que se estropeó a primera hora de la mañana", ha manifestado.

Para el ingeniero, "lo que no puede ser" es que en alta velocidad se produzca un accidente así, ya que las vías están divididas en cantones, "en los cuales si hay un tren detenido en ese cantón no puede entrar otro tren porque el semáforo tiene que estar en rojo". "Lo que es incomprensible es que se reanude la línea", ha criticado.

Asimismo, ha destacado que el sistema LZB "falló" a primera hora de la mañana "y se supone que estaban reponiendo el sistema y empezaban a circular trenes". "No podemos permitirnos los fallos humanos en la alta velocidad. Si el semáforo está rojo el tren se detiene. No puede ser que la alta velocidad española se convierta en el mayor desastre de Europa", ha lamentado.

Aunque el maquinista "se salte un semáforo", el presidente de la asociación ha insistido en que "el sistema, automáticamente si funciona bien, para el tren": "En el mismo cantón no puede haber dos trenes".

"Lo que ha sucedido es porque el tren no lo ha detenido, el sistema debería haberlo detenido. El maquinista no tiene ninguna culpa porque lo tiene que parar el tren", ha aseverado Trigueros.