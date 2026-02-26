Aragón registra la cifra más baja de muertos en la carretera en diez años: "Una tendencia que es un punto de esperanza"

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, Beltrán, junto al jefe provincial de Tráfico en Zaragoza, José Antonio Mérida, y la jefa de Movilidad de la Jefatura Provincial de Tráfico, Raquel Marquina. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aragón cerró 2025 con 46 personas fallecidas en las vías interurbanas de la Comunidad, el dato más bajo de la última década que iguala el alcanzado en el año 2021 de movilidad restringida por la covid. Un registro que "marca una tendencia descendente" y que da "un punto de esperanza", según ha opinado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, durante la presentación este jueves del balance anual de siniestralidad de la DGT en las carreteras aragonesas.

Beltrán ha comparecido junto al jefe provincial de Tráfico en Zaragoza, José Antonio Mérida, y la jefa de Movilidad de la Jefatura Provincial de Tráfico, Raquel Marquina, en una presentación que llega tras la reunión este miércoles de la Comisión Autonómica de Seguridad Vial, en la que se puso de manifiesto el descenso en la cifra de fallecidos, 12 menos que en 2024 (-21%) y una tasa de 1 accidente mortal por millón de desplazamientos, la mitad que la media nacional.

Eso se ha dado con más viajes, más conductores --776.312, un 0,9% más que en 2024-- y más vehículos: cerca de 44 millones de desplazamientos, un 3,6% más que un año antes; un parque móvil que crece respecto al ejercicio anterior --un 1,82% que eleva la cifra a 975.892 unidades, de ellas el 14% son motocicletas y ciclomotores-- y que es más antiguo que la media nacional --15,5 años, según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) frente a los 14,5 de la media nacional--.

Por provincias, Zaragoza registró 20 fallecidos en vías interubanas --frente a 37 en 2024--; Huesca, 19 --15 en 2024-- y Teruel, 7 --6 un año antes--.

Cerca de un 80% del total de siniestros tuvo lugar en vías convencionales, cifra que en la provincia de Huesca asciende al 94%. Entre los principales factores concurrentes se encuentran las distracciones (40%) y la realización de maniobras inadecuadas o averías (37%).

Para el delegado del Gobierno en Aragón, las cifras del balance de tráfico de 2025 suponen "un paso positivo hacia el objetivo de reducir al mínimo las víctimas mortales en carreteras". Un objetivo que asegura es compartido por todas las instituciones y administraciones.

Beltrán ha destacado la acción conjunta de "la inversión en mantenimiento en las Carreteras del Estado en Aragón, el trabajo de la DGT y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, y la continua labor de concienciación de las campañas de seguridad vial".

"La siniestralidad del tráfico, ha advertido, es multifactorial y no se puede atribuir solo al estado de las carreteras, a la antigüedad de los parques de los vehículos o solo a la distracción de los conductores". Y para ello ha puesto como ejemplo los esfuerzos no siempre fructíferos destinados a las campañas de concienciación.

"Más campaña que se ha hecho con el cinturón de seguridad ya no sé si cabe. Un vehículo de la Guardia Civil que pasas al lado y te ven sin el cinturón, eso es parada obligatoria e inmediata y propuesta de sanción segura. No hay ninguna excusa, no hay ningún paliativo. Y aún así, hay personas que no se lo ponen", ha lamentado. De hecho, ha detallado que el año pasado un menor de edad fallecido en un accidente de tráfico registrado en Aragón no iba protegido con el sistema de retención en el vehículo.

CONCENTRACIÓN DE SINIESTROS EN EL ALTO ARAGÓN

En ese sentido, Beltrán ha destacado la labor de concienciación que se desarrolla en los centros escolares, "pero, evidentemente, sin dejar de hacer mantenimiento en las carreteras y sin dejar de trabajar en todas otras causas que puedan ser concurrentes".

Así, en una Comunidad que presenta la mayor proporción de kilómetros de carretera considerados de riesgo elevado o muy elevado --21% de su red-- según el informe EuroRAP-RACE más reciente, el delegado del Gobierno ha recordado que, desde 2018, el Ministerio de Transportes ha invertido más de 1.000 millones de euros sólo en la conservación y mantenimiento de las carreteras aragonesas.

Y ha apelado al Gobierno de Aragón "para que actúe en algunas de las vías autonómicas que la propia Federación de Municipios, Provincias y Comarcas de Aragón nos ha trasladado que son conflictivas en cuanto a seguridad vial, especialmente en localidades de la provincia de Huesca".

Al respecto, ha reprochado al consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, que se haya estado "paseando" por alguna de las carreteras y señalando los problemas de las nacionales, cuando "el Estado dedica cinco veces más por kilómetro de carretera que lo la Comunidad autónoma".

Y ha señalado que la acumulación de accidentes en la provincia de Huesca se ha dado en su mayoría en carreteras convencionales de titularidad autonómica.